Osnabrück. Ganz normale Jugendliche, die sich zum Islam bekehren, sich radikalisieren und in den Dschihad ziehen: Das ist in den letzten Jahren ein beliebtes Thema für Spielfilme mit Aufreger-Potential. Auch wie die Eltern damit umgehen, was sie tun, um ihre Kinder zu retten. Bei dem Film „Für meinen Glauben“ ist das genauso. Und doch ist er anders.

Wie kann man nur? Wie kann ein Mädchen, das in Europa aufgewachsen ist und die Segnungen der Selbstbestimmung erlebt hat, freiwillig zum Islam übertreten, sich verschleiern und sogar in den heiligen Krieg ziehen? Nur um dann unter der Führung und Leitung eines Mannes zu stehen, ihres Mannes, dessen Besitztum sie quasi wird? Diese Frage hat schon so mancher Film gestellt – keiner vermochte sie zu beantworten. Auch dieser nicht. Aber er zeigt erstaunlich realistisch: So neu ist das Phänomen gar nicht. Auch früher haben sich junge Leute radikalisiert – sie haben es nur seit Jahrzehnten erfolgreich verdrängt.

So wie Isabelle (Marthe Keller). Sie ist eine durchaus jung gebliebene Großmutter und lebt in der Schweiz. Seit einiger Zeit wohnt Anaïs (Lola Créton) bei ihr, ihre Enkelin. Die junge Frau ist zum Medizinstudium in die Schweiz zurückgekehrt, nachdem sie vorher einige Jahre zusammen mit ihrer Mutter Léa, deren zweitem Ehemann John und dem Halbbruder Miles, zu dem sie eine enge Beziehung hat, in Kanada lebte. Alles ist gutbürgerlich, gebildet, gepflegt ohne versnobt zu sein. Eine nette Familie irgendwie. Ganz normal. Patchwork, sicher, aber das ist heute so, und die Beziehung zum leiblichen Vater ist auch in Ordnung. Da fehlt es an nichts.

Isabelle und Anaïs verstehen sich gut. „Die kennst mich besser als meine Mutter“, sagt die Enkelin und meint das durch anerkennend. Aber so gut kennt die Großmutter die Enkelin denn wohl doch nicht. Denn eines Tages sieht sie im Vorortzug eine junge Muslima, ganz in schwarz von Kopf bis Fuß, die auf die Zugtoilette geht. Wenige Minuten später kommt sie in Jeans und Pulli und mit offenem Haarschopf wieder heraus: Es ist Anaïs.





Isabelle ist zu schockiert, um Anaïs anzusprechen. Stattdessen ruft sie ihre Tochter Léa an, die sofort aus Kanada herüberkommt. Bei Léa läuten alle Alarmglocken: „Erst konvertieren sie, dann radikalisieren sie sich und dann sind sie beim IS, das kennt man doch“, sagt sie. Isabelle macht sich auch Sorgen, aber bei ihr kommt etwas anderes hinzu: Sie erkennt sich selbst wieder: wie sie war, als sie Anfang 20 war und verliebt und voller Glauben daran, dass man die Gerechtigkeit durchsetzen muss. Wenn es sein muss mit Gewalt.

Der Film erzählt die Geschichten von Isabelle und Anaïs sehr geschickt nebeneinander. Immer wieder blendet er aus dem Heute hinüber in die Zeit Ende der 1960er Jahre. Die Farben sind dann blasser, die Kleidung und die Möbel retro. Trotzdem muss man sich erst ein wenig an das Hin und Her der Zeitebenen gewöhnen. Zumal die Sequenzen oft ähnlich sind. Ein Beispiel: Gerade holt Isabelle ihre Tochter Léa vom Flughafen ab, da blendet der Film fast fünfzig Jahre zurück, und Isabelle verabschiedet ihren Ehemann am selben Flughafen. Oder: Gerade verbringt Anaïs eine Nacht mit einem jungen IS-Kämpfer, als Sekunden später die junge Isabelle mit ihrem Geliebten Djibril im Bett liegt.

Denn das ist Isabelles Vergangenheit: ihre heimliche Beziehung zu Djibril, einem radikalen Palästinenser, der voller Hass auf Israel und die USA, die Gerechtigkeit für sein Volk, das 1967 nach dem Sechs-Tage-Krieg seine Heimat verlor, wiederherstellen will. Auch mit Gewalt. Auge um Auge. Und Isabelle ist fasziniert. Von Djibril als Mann, aber auch von seiner Konsequenz und von seinem unerschütterlichen Glauben.



Die Familiengeschichte wiederholt sich

Das alles erkennt Isabelle wie in einem Spiegelbild in ihrer Enkelin Anaïs wieder. Und sie setzt alles daran, Anaïs zu retten. Denn Isabelle weiß nur zu gut, dass Gewalt der falsche Weg ist. Ihr eigener Ehemann fiel einem Terroranschlag zum Opfer: Er starb bei einem Bombenanschlag auf einen Swissair-Flug von Zürich nach Tel Aviv. Und Isabelle hat niemals herausgefunden, inwieweit Djibril und sogar sie selbst in den Anschlag verwickelt waren.

Die Parallelität der beiden Geschichten macht den Film besonders. Zumal in der zweiten Hälfte, wenn Anaïs immer konsequenter und immer unumkehrbarer ihren Weg geht und alles auf ein böses Ende zusteuert. Und Isabelle sich zugleich immer konsequenter mit ihrer eigenen Schuld auseinandersetzt. Warum Isabelle damals die radikalen Palästinenser unterstützenswert fand? Das wird nie deutlich. Ebensowenig wie es eine Antwort auf die Frage gibt, warum Anaïs den Islam und den islamistischen Terror für unterstützenswert hält. Das ist sicher die Schwäche des Film: Man versteht beide Frauen nicht. Aber man versteht, dass früher auch nicht alles besser war, dass es wenig hilft, junge verblendete Menschen einfach nur zu verurteilen und dass es schwer ist, den Irrweg der Gewalt rechtzeitig zu verlassen.

Übrigens: Den Anschlag auf die Swissair-Maschine gab es wirklich. 47 Menschen starben durch eine Bombenexplosion im Frachtraum. Aufgeklärt wurde der Anschlag nie.

Für meinen Glauben. Am Freitag, 1. März 2019, um 20.15 Uhr bei Arte