Sonia Braga bietet große Schauspielkunst in Brasiliens Cannes-Beitrag "Aquarius" heute auf Arte.

Donna Clara ist störrisch. Die pensionierte und verwitwete Mittsechszigerin lebt als Einzige in einem älteren Apartmenthaus am Strand von Recife. Alle anderen Nachbarn haben längst das Angebot eines Baulöwen angenommen, der das Gebäude abreißen will.

Doch Clara hängt an ihrer Wohnung, mit der sie viele Erinnerungen verbindet. Mutig nimmt sie den Kampf gegen die Immobilienhaie auf.

Mutig zeigt der Film auch eine „typisch brasilianische“ Wirtschaftskriminalität. Dennoch machte der Film vor allem bei seiner Premiere 2016 in Cannes Schlagzeilen, nachdem sich die Crew gegen die Absetzung von Präsidentin Dilma Rousseff aussprach. Daraufhin sollte das Werk in Brasilien unter fadenscheinigen Begründungen zunächst erst „ab 18“ freigegeben werden.

Topstar Sonia Braga, die hier die Rolle der Clara phänomenal gut spielt, kämpfte daraufhin öffentlich für den Film. Mit Erfolg! Schade nur, dass die die Story mit 140 Minuten Laufzeit leider oft zerdehnt wirkt – auch wenn die Handlung einen guten Einblick in die brasilianische Gesellschaft bietet.

Im Anschluss folgt um 22.25 Uhr mit dem Drama "Von großen und kleinen Haien“ übrigens das Regiedebüt von Regisseur Kleber Mendonça Filho, das ebenfalls in einer Wohnanlage in Recife spielt.

Aquarius. BRA/F 2016. R: Kleber Mendonça Filho. D: Sônia Braga, Humberto Carrão. 146 Minuten. Mittwoch, 27. Februar, 20.15 Uhr. Arte.

Vier von sechs Sternen