Köln. Großer Wirbel um "Heimat-Deutschland": Der Titel der aktuellen "hart aber fair"-Talksendung sorgt bereits vor der Ausstrahlung für Diskussionen.

Moderator Frank Plasberg will am Montagabend (21 Uhr) im Ersten über das Thema "Heimat Deutschland – nur für Deutsche oder offen für alle?" diskutieren. Die Ankündigung provozierte vor allem bei Twitter kritische Reaktionen. Die Diskussionssendung schließt an eine Dokumentation an mit dem Titel "Heimatland – Oder die Frage, wer dazugehört".

Der Titel der "hart aber fair"-Sendung wurde in den sozialen Netzwerken heftig kritisiert. "Diese Sprache ist der Grund, warum auch mir gesagt wird, ich soll in meine Heimat zurück, ein Grund für Drohungen, die ich bekomme, für den Hass", kommentierte etwa die Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli die Formulierung aus dem Titel.



Erbost reagierte auch Autorin Patricia Cammarata. Sie erwarte von den öffentlich-rechtlichen Sendern keine "Brandstifter"-Fragestellungen.

Allein die Formulierung der Fragestellung ist rechtspopulistisch. Ich erwarte von öffentlich-rechtlichen Sendern eine Mindestqualität, die hier eindeutig unterschritten ist.

Ich möchte nicht dass Brandstiftung aus Rundfunkbeiträgen gezahlt wird. — Patricia Cammarata (@dasnuf) 24. Februar 2019

Probleme mit der Formulierung – und ihrem Subtext – hat auch die Twitternutzerin Clara. Sie bezieht sich auf das kürzlich geleakte Framing-Handbuch der ARD. Demnach müsste die Redaktion ihrer Ansicht nach wissen, wie wichtig Formulierungen sind. In diesem Fall mache sich der WDR "rassistische Positionen" zu eigen. Das kritisiert sie:

Gerade ist doch #Framing ein großes Thema für @DasErste. Man muss also davon ausgehen, dass die Redaktion von @hartaberfair hier das Mainstreaming von rassistischen Positionen nicht nur in Kauf nimmt, sondern bewusst und aktiv fördert.

Ehrliche Frage: Warum tun Sie das? 23. Februar 2019

Unternehmensberater Tobias Kremkau hält die ganze Fragestellung für verfehlt in einer, wie er schreibt, "globalisierten Welt und offenen Gesellschaft":



Die Frage geht nun wirklich an der Lebensrealität der Menschen in einer globalisierten Welt und offenen Gesellschaft vorbei. Inhalte für Anti-Rassisten wären übrigens auch einmal sehenswert. — Tobias Kremkau (@Isarmatrose) 24. Februar 2019

Die Autorin und Twitternutzerin "Mc Seeräuberbatman" schlug eine ganze Reihe Sendungstitel vor, die ihrer Meinung nach genauso verwerflich sind. Dabei schlägt sie einen Bogen zu Vergewaltigung in der Ehe und Gewalt gegen Kinder. "Wenn was dabei war, meldet euch", ergänzt sie am Ende.

Was sagt WDR zu den scharfen Reaktionen?

"Wir nehmen Kritik von außen grundsätzlich zum Anlass, unser eigenes Tun kritisch zu reflektieren", teilte der Westdeutschen Rundfunk (WDR) am Montag auf Anfrage mit. "Dies haben wir auch in diesem Fall getan, uns aber entschieden, bei dem Titel zu bleiben." Die Diskussion darüber zeige, wie kontrovers das Thema "Heimat" wahrgenommen werde.

Genau diese Diskussion wollen wir mit unseren Gästen in der Sendung führen und abbilden. WDR zu den heftigen Reaktionen

Sawsan Chebli mahnte daraufhin erneut zum behutsamen Umgang mit dem Thema Heimat. Denn es seien "zu viele Spinner da draußen, die meinen, dass Deutschland nur ihnen gehört."



Einen ähnlichen Shitstorm wie aktuell gab es bereits im vergangenen Sommer, als nach der Verfilmung von Michel Houellebecqs "Unterwerfung" die Sendung "Maischberger" zur Diskussion lud: "Sind wir zu tolerant gegenüber dem Islam?". Wer sei mit "wir" gemeint und wen schließe das aus, fragten Nutzer in den sozialen Netzwerken. Der WDR titelte daraufhin die Sendung um in: "Die Islamdebatte: Wo endet die Toleranz?".

Drastischer endete der Wirbel um die Ankündigung einer MDR-Radiosendung im vergangenen April. MDR Sachsen wollte in "Dienstags direkt" Gäste über politische Korrektheit diskutieren lassen – darunter auch Ex-AfD-Chefin Frauke Petry. Als Reaktion auf den Einleitungssatz "Darf man heute noch Neger sagen?" folgte eine Flut wütender Reaktionen. Daraufhin sagte der MDR die Sendung ab und entschuldigte sich für "die rhetorisch gemeinte Einstiegsfrage".

Heimat Deutschland – nur für Deutsche oder offen für alle?:"hart aber fair", Montag, 25. Februar, 21 Uhr bis 22.15 Uhr im Ersten



Gäste: Katrin Göring-Eckardt (Fraktionsvorsitzende der Grünen), Hubert Aiwanger (bayrischer Vize-Ministerpräsident, Freie Wähler), Idil Baydar (Kabarettistin), Armin Nassehi (Professor für Soziologie an der LMU), Nikolaus Blome (Stellvertretender Chefredakteur "Bild", Autor)