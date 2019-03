Osnabrück. Die 64. Wilsberg-Folge verbindet zwei Fälle miteinander und beschert Overbeck unverhoffte Vaterfreuden.

Die 64. Folge der in Münster spielenden Krimireihe behandelt gleich zwei Fälle. Während Ekki schmutzigen Geschäften mit Altkleidern auf die Spur kommt, ermittelt Wilsberg posthum im Auftrag einer Klientin, die tot in der Nähe des Aasees aufgefunden wird. Kurz zuvor hatte sie den Privatdetektiv um Hilfe gebeten. Die Recherchen führen Wilsberg zu einer hochmodernen Fertilisationsklinik, deren Chef gerade Klientin von Alex wurde. Und Overbeck kommt scheinbar unverhofft zu späten Vaterfreuden.

Stammautor Jürgen Kehrer und Sandra Lüpkes haben eine abwechslungsreiche Geschichte erfunden, die viele Fäden aufnimmt, diese am Ende aber mehr oder weniger gelungen verbindet. Wie gewohnt steht auch in diesem Krimi die humorvolle Unterhaltung über der Spannung. Dafür bietet der von Martin Enlen inszenierte Film Fans alles, was diese an Wilsberg lieben. Roland Jankowsky als Oberkommissar Overbeck kommt erfreulicherweise in dieser Folge nicht ganz so deppert daher. Der sich selbst gern als harter Hund sehende Kriminale darf diesmal weiche Seiten seiner Figur zeigen. Warum die Folge den Titel Minus 196° hat, erfährt der Zuschauer übrigens erst im Showdown, in dem auch der Täter aus dem Hut gezaubert wird. Wilsberg bleibt ein Highlight unter den inflationär zunehmenden komischen Krimis.

Wilsberg – Minus 196°

Samstag, 02. März 2019, 20:15 Uhr, ZDF

Fünf von sechs Sternen