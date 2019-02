Osnabrück. Eine ganze Industrie unter Druck: Die Arte-Doku "Ausgebremst" untersucht die nahe Zukunft der Autoindustrie. Ist der deutsche Standort gefährdet?

Kommt das Auto, also „des Deutschen liebstes Kind“, in naher Zukunft nicht mehr aus Wolfsburg oder Stuttgart, sondern aus China? Werden demnächst Tausende ihren Job in der Autobranche verlieren, die hierzulande mit immerhin aktuell 800.000 Beschäftigten als Schlüsselindustrie gilt?

Fakt ist: Autokonzerne, seien es VW, Mercedes-Benz oder Renault stehen unter hohen Druck. Denn Start-Ups wie die chinesisch-deutsche Firma „Byton“ treiben die technische Entwicklung voran und sind oft innovativer als die großen Traditionsfirmen, die, etwa durch „Dieselgate“, viel Vertrauen verloren haben. Kommt hinzu, dass die deutsche Politik, etwa durch erfolgreiche Lobby-Arbeit, Innovationen schon mal ausbremst. Was wird die Zukunft bringen? Wird das autonome Fahren ohne menschlichen Eingriff kommen? Sieht die Ökobilanz von Elektro-Autos wirklich gut aus? Und: Werden sich die Kunden der Zukunft eher an Car-Sharing beteiligen oder noch mehr SUVs die Umwelt schädigen?

Das sind nur einige Fragen, die diese spannende Doku stellt. Am Ende stehen zwar keine Gewissheiten, aber viele Denkanstöße. Und die beängstigende Erkenntnis, dass Autobauernationen wie Frankreich oder Deutschland sich gerade auf einen heftigen Schlingerkurs befinden.

Wertung: Fünf von sechs Sternen.