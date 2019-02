Osnabrück. Psychologin Kara Bischoff hegt den Verdacht, einer ihrer Patienten könnte hinter dem Frauenmord stecken, in dem ihre Ex-Freundin Sibylle Deininger (Ulrike C. Tscharre) ermittelt. Drehbuchautorin Sabrina Roessel spricht über die Hintergründe ihres ZDF-Thrillers "Getrieben".

Kara Bischoff (Petra Schmidt-Schaller) und Sibylle Deininger (Ulrike C. Tscharre) tun sich zusammen, um den Mörder zu finden. Als jedoch eine zweite Tat nach dem selben Muster geschieht und in Karas Wohnung eingebrochen wird, geraten die Ermittlerinnen selbst ins Visier des Killers.

Für Drehbuchautorin Sabrina Roessel war der Thriller „Getrieben“ gleich in mehrfacher Hinsicht eine Herzensangelegenheit. Dabei sieht ihre Filmographie auf den ersten Blick nicht danach aus. Gemeinsam mit Co-Autorin Sabine Leipert schrieb sie mehrere Drehbücher für den Sonntagabend-Sendeplatz des ZDF, der vor allem für Romanzen vor Sehnsuchtskulissen steht. „Ich habe immer schon gern Krimi und Thriller gelesen und wollte mich gern mal auf dem Montagabend ausprobieren,“ so Roessel im Gespräch mit unserer Redaktion. „Und extremes serielles Täterverhalten hat mich auf einer psychologischen Ebene immer schon interessiert.“ Dieses Interesse kommt nicht von Ungefähr, denn Sabrina Roessel studierte Psychologie und wollte Therapeutin werden, bevor es sie ins Filmgeschäft verschlug.

Einblick in Polizeialltag

„Eine ehemalige Kommilitonin aus dem Psychologiestudium erzählte mir von dem Gefühl, mit einem ihrer Patienten könnte etwas nicht stimmen, dass er möglicherweise hinter einem Verbrechen steckt,“ sagt Roessel über die Initialzündung für die Idee zu „Getrieben“. Weitere Inspiration zog sie aus den Erfahrungen ihrer Ehefrau beim LKA Hamburg, die bei der ‚Sitte’ arbeitete, als der sogenannte Balkoneinsteiger sein Unwesen trieb. „Meine Frau darf mir natürlich nicht viel erzählen,“ sagt Sabrina Roessel. „Aber sie hat das Drehbuch gelesen und mir etwa mit Befragungstechniken geholfen, oder mir gesagt: So reden wir nicht. Sehr hilfreich und abschreckend zugleich war mein Praktikum bei der Mordkommission. Meine Achtung vor Polizeibeamten ist dadurch deutlich gestiegen. Ich kann verstehen, dass die mit 60 in den Ruhestand gehen.“

Realitätsnähe

In den Feinheiten der Polizeiarbeit ist diese Realitätsnähe des Films durchaus zu spüren. Ein weiterer Punkt, der Sabrina Roessel wichtig war, weil er für sie die Nähe zur Wirklichkeit spiegelt, ist die Selbstverständlichkeit, mit der „Getrieben“ eine Beziehung zwischen zwei Frauen zeigt. „Es war nicht einfach, das durchzusetzen,“ erklärt Roessel. „Mir wurde die Frage gestellt: Warum kann eine der Frauen kein Mann sein? Ich argumentiere dann so: Ich möchte etwas aus meiner Lebenswelt schreiben. Das Ziel bei meinen Stoffen ist es, das einfach mit zu erzählen, ohne ein großes Thema daraus zu machen oder mit dem Finger auf einzelne Figuren zu zeigen.“ Bereits in ihrem Debütfilm als Regisseurin versuchte Roessel, weibliche Homosexualität als etwas Normales zu zeigen. Über die Akzeptanz von homosexuellen Figuren in der Film- und Fernsehbranche sagt Roessel: „Die Schritte, in denen es vorangeht, sind immer noch sehr klein. Dabei ist es so etwas Natürliches. Es gibt wer weiß wie viele Schwule und Lesben.“

Mit ihrem nächsten Projekt kehrt Roessel wieder zur Zusammenarbeit mit ihrer Co-Autorin Sabine Leipert zurück. Spätestens Anfang Mai wird die zweite Staffel ihrer Serie „Jenny - Echt gerecht“ bei RTL laufen, bei der Roessel das Staffelfinale auch inszeniert hat. Im Hintergrund wird bereits fleißig an der dritten Staffel geschrieben, über deren tatsächliche Produktion aber erst nach Ausstrahlung der zweiten final entschieden wird.