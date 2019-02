"And the Oscar goes to...": Am 24. Februar schaut die Filmwelt nach Los Angeles. Im Dolby Theatre werden zum 91. Mal die Academy Awards verliehen. Der deutsche Beitrag "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck geht in der Sparte "nicht-englischsprachiger Film" ins Rennen. Alles Wissenswerte rund um die glamouröse Verleihungszeremonie in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 00.00 Uhr im Liveblog.