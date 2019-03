Osnabrück . Eine Liebeserklärung an das Ruhrgebiet ist Frank Goosen mit dem Film „Mein Revier“ gelungen. Darin stellt er Tradition, Klischees und Moderne vergnügt nebeneinander.

Eine Wirtin, die hinter ihrem Tresen Hängebauchschweine füttert. Ein Designer, der die schlimmste Niederlage seines Lieblingsfußball-Vereins im Muster eines seiner Teppiche verewigt. Eine Musikproduzentin, deren Kleingarten vom Lärm der A40 umgeben ist. Und ein Schriftsteller der über seine Heimat sagt: „Nicht schön, aber meins.“

Der Literatur nach zu urteilen, scheint es fast so, als gäbe es nur im Ruhrgebiet solche Charakterköpfe. Oder vielleicht noch in Berlin. Oder wird an jenseits von Bochum, Essen und Dortmund nur nicht so intensiv danach gesucht? Frank Goosen denkt kurz nach. „Im Prinzip gibt es solche ausgeprägten Typen überall da, wo Menschen von viel Arbeit geprägt sind und von sozialen Unterschieden“, sagt der gebürtige Bochumer und: „Obwohl es natürlich toll wäre, wenn nur wir solche Charaktere hätten“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Für den Film „Mein Revier. Frank Goosen sucht die Seele des Ruhrgebiets“ von Clemens Gersch und Michael Wieseler hat der Schriftsteller einige Charaktere des Ruhrgebiets besucht. Er beginnt bei Elfriede Fey, mit 78 Jahren Bochums dienstälteste Wirtin. Bis vor kurzer Zeit hatten hinter ihrem Tresen jeden Tag ihre beiden Hängebauchschweine einen kleinen Auftritt, wenn sie einen Schokoriegel schlickern durften. Gekauft hat Elfriede die Tiere als japanische Zwergschweine für ihren Hinterhof. Zwergschweine sind es nun nicht gewesen: Die ausgewachsenen Tiere wiegen 3,5 Zentner. Für Elfriede kein Grund, sie wegzugeben.

Elfriede Fey stand von Beginn an als Teil der Hommage an das Ruhrgebiet fest. Und natürlich darf die Trinkhalle nicht fehlen, die aktuell immer seltener im Ruhrgebiet zu finden ist. Goosen besucht die von Tom Gawlig und Thomas Maas im Kortländer Kiez. Wer ans Ruhrgebiet denkt, denkt an Kohle – und so stellt Frank Goosen das Trainingsbergwerk in Recklinghausen vor, aber auch einem Stahlwerk stattet er einen Besuch ab und unterhält sich mit Betreibern und Mitarbeitern über das Leben im Allgemeinen und die Arbeit im Besonderen.

Was nicht zu sehen ist, sind Tauben und ihre Züchter. Warum eigentlich? „Wir haben doch schon genug Klischees im Film drin“, antwortet Goosen. In der Doku spricht er selten Schwierigkeiten an, die der Strukturwandel – die letzte Steinkohlezeche schloss Ende Dezember 2018 – mit sich bringt. Oder mit sich bringen könnte. „Verklärung darf bis zu einem gewissen Grad schon sein. Aber es ist ja auch nicht alles Heititeiti“, sagt Goosen über den Film, in dem er sich auch der Moderne widmet.

So lässt er sich ein auf einen Selbstversuch im Bergmannsheil, einer Bochumer Klinik, in der Querschnittsgelähmte nur mit der Kraft ihrer Gedanken ihren Rollstuhl bewegen. Er besucht Jan Kath in seiner Manufaktur, der zu den weltweit gefragtesten Teppichdesignern zählt. Zu Kaths Kunden gehören der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und der Fürst von Monaco. Auf einem seiner Designerstücke sind die nachgezeichneten Spielzüge der Partie VfL Bochum gegen Hannover 96 aus dem Jahr 2010 zu sehen. Die 0:3-Niederlage hatte den Abstieg des VfL in Liga 2 zur Folge. Auch aus dem Elend wird hier noch was gemacht.

Entstanden sei der Film nach einer Zusammenarbeit mit Clemens Gersch für einen Film der Reihe „Unser Land in den 80ern“, die ebenfalls im WDR zu sehen war, sagt Goosen. Er hat das Jahr 1983 eingesprochen und sei mit Gersch sofort auf einer Wellenlänge gewesen. Und so haben die beiden nach der Arbeit gemeinsam mit Michael Wieseler das Konzept für den Film entwickelt. „Die meisten Orte und Personen stammen von den beiden Autoren“, erzählt Goosen, der seine Heimat liebt und nichts dagegen hätte, sie in weiteren Filmen in Szene zu setzen. Wobei Elfriede Fey einen eigenen Film verdient hätte. Oder das Thema Migration, das im Film nicht vorkommt, für das Ruhrgebiet und seine Geschichte aber nicht wegzudenken ist.

Am liebsten aber würde er einen Film über die lebendige Kulturszene des Ruhrgebiets machen. Hier ist er ab 1992 mit Jochen Malmsheimer als „Tresenlesen“ aufgetreten. Seit dem Ende des Duos im Jahr 2000 ist er als Solokabarettist und Romanautor bekannt. Einige seiner Bücher wurden verfilmt – unter anderem im Jahr 2017 „Sommerfest“, in dem Sönke Wortmann Regie führte – und in dem Elfriede Fey mitspielte.

Mein Revier. Frank Goosen sucht die Seele des Ruhrgebiets. 8. März, 20.15 Uhr, WDR.