Osnabrück . In seinem Film "Dreckige Luft vom Traumschiff" geht der Filmemacher Andreas Orth den Schattenseiten der Luxusdampfer auf den Grund.

Für viele ist ein Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff ein Traum. Die Branche boomt seit Jahren. Für die Umwelt sind die Luxusdampfer hingegen eine Belastung. Der Filmemacher Andreas Orth geht in seiner Dokumentation diesen Schattenseiten auf den Grund: Den Abgasen, unter denen vor allem Anwohner in Küstennähe zu leiden haben. Die Abgase können laut aktuellen Studien Entzündungen der Lunge und Schlaganfälle verursachen, wie Orth in seinem nüchtern gehaltenen Film darlegt.

Bereits 2014 hatte er für die Reihe „45 Min“ über die Umweltbelastung durch Kreuzfahrtschiffe berichtet. Seither hat die Kreuzfahrtindustrie behauptet, dass ihre Schiffe umweltfreundlicher werden. Dass das nicht so ist, belegt Orth mit seinem aktuellen Beitrag. Zum Teil sind die Messwerte an der Küste so schlecht, wie an einer viel befahrenen Straße einer Großstadt. Zudem zeigt Orth die wirtschaftlichen und sozialen Schäden in den Zielhäfen der Traumschiffe. Er belegt, warum immer mehr Hafenstädte wollen, dass die Anzahl der Kreuzfahrtschiffe, die bei ihnen anlegen, begrenzt wird.

Der Film ist Teil des NDR-Themenschwerpunktes „Was atmest du?“ Bereits um 21 Uhr zeigt der Sender ein 45-Minuten-Spezial zu der Frage „Wie sauber ist die Luft in Norddeutschland?“

Fünf von sechs Sternen