Osnabrück. Stalking, das krankhafte Nachstellen und Verfolgen anderer Menschen, ist ein zunehmendes Problem in unserer Gesellschaft. Von Opfern und Tätern erzählt eine starke TV-Dokumentation heute Abend auf ZDFinfo. In einem der geschilderten Fälle wurden auch Hunde des Opfers vergiftet.

Wenn Ramona Wegemann zur Arbeit kommt, macht sie etwas Sonderbares: Sie schließt die Tür hinter sich ab. Dabei gehört die offene Tür eigentlich zum Geschäft, schließlich verkauft die junge Frau Brautmode und ist darauf angewiesen, dass Kundinnen zu ihr kommen. Doch ihr Verhalten hat einen Grund: Ramona Wegemann wird seit fast zehn Jahren von einem Mann verfolgt und belästigt. Gestalkt, wie es auf Neudeutsch heißt.

Jederzeit und überall kann er auftauchen, dieser Mann, den sie als vermeintlich netten Nachbarn kennengelernt hatte. Damals hatten sie und ihr Mann sich in der brandenburgischen Provinz den Traum vom Haus auf dem Land erfüllt, Ziegen und Hühner zugelegt und wollten Kinder bekommen. Nach dem Einzug kauften sie vom Nachbarn einen Strohballen – das war der Anfang. „Von da an bin ich ihn nicht mehr losgeworden“, sagt sie den Filmautoren Christin Raue und Micha Hawich, denen sie sich anvertraut hat.









In großer Offenheit schildert Ramona Wegemann ihr Martyrium und macht damit diesen Film gleichermaßen sehenswert wie bedrückend. Haus und Grundstück haben sie und ihr Mann vor zwei Jahren verkauft, der Kontakt zu Familie und Freunden ist weitgehend abgerissen, ihren Mann hat der Stalker mit einem Spaten zusammengeschlagen, das Haus verlässt sie nur noch mit Pfefferspray in der Handtasche.

Kundinnen schließt sie ihr Geschäft nur nach Terminabsprache auf, ihren Traumberuf als Tiertherapeutin mit eigener Hundeschule hat sie längst an den Nagel gehängt – immer wieder wurden ihre Hunde vergiftet. Von der Polizei fühlt sich Ramona Wegemann nicht ernst genommen. Und der Stalker lässt bis heute nicht von ihr ab. „Kein Schuldbewusstsein, keine Reue, kein nix“, sagt Ramona Wegemann mit Tränen in den Augen.

Das kann Sandra Cegla bestätigen. Sie ist die zweite Frau, die diesen Film sehenswert macht. 14 Jahre lang hat sie als Polizistin in Berlin gearbeitet und sich auf die Schwerpunkte Stalking und Intimpartnergewalt spezialisiert, bevor sie ihren Beamtenstatus an den Nagel hängte und den Verein „SOS-Stalking“ gründete. Vieler Stalker handeln aus einem unbewältigten Leidensdruck heraus und wissen gar nicht, welches Leid sie ihren Opfern zufügen, hat sie beobachtet.

Opferberatung steht für Sandra Cegla heute an oberster Stelle. Denn, so sagt die Ex-Polizistin, Stalking-Opfer würden oft einem psychischen Stress ausgesetzt, der dem von Überlebenden eines Flugzeugabsturzes gleichkomme. 80 Prozent von ihnen sind Frauen – und die halten Cegla zufolge das Stalking oft sehr lange aus, weil sie sich gar nicht bewusstmachen, dass da etwas strafrechtlich Relevantes passiert. Genau das aber sei ein Fehler, denn in den seltensten Fällen höre der Stalker von sich aus wieder auf.









Cegla berät allerdings nicht nur Opfer. Das Kamerateam ist dabei, als sie sich mit einem Mann unterhält, der von einer Kollegin berichtet, die er vor einem Stalker beschützen möchte und in die Filmaufnahmen einwilligt, als man ihm zusichert, ihn unkenntlich zu machen und seine Stimme zu verfremden. Und dann stellt sich ziemlich bald heraus, dass dieser Mann kein Beschützer ist, sondern das eigentliche Problem…





Stalking – Die unterschätzte Gefahr. ZDFinfo, Donnerstag, 28 Februar 2019, 20.15 Uhr.