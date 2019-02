Gemeinsam am Arbeitsplatz: Emma (Antje Traue) und ihr Vater Peter (Michael Gwisdek). Foto: ZDF und Carolin Ubl

Osnabrück. Unter dem erfolgreichen Label „Neoriginal“ schickt ZDFneo Antje Traue, Michael Gwisdek und Nikolai Kinski in die brandenburgische Provinz. Was wie ein Schmunzelkrimi beginnt, nimmt im weiteren Verlauf der sechsteiligen Miniserie immer bedrohlichere Züge an.