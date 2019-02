Osnabrück. Basierend auf den Memoiren von Lee Israel, die Briefe von Prominenten fälschte, spielt Melissa McCarthy in „Can You Ever Forgive Me?“ die aus der Mode gekommene Autorin.

„Wenn du berühmt bist, kannst du dir leisten, ein Arschloch zu sein.“ Als die amerikanische Autorin Lee Israel (Hollywood-Komikerin Melissa McCarthy in ungewohnt ernsthafter und für einen Oscar nominierter Rolle) diesen mahnenden Satz von ihrer Agentin zu hören bekommt, ist sie nicht berühmt, aber berüchtigt für ihr rüpelhaftes Verhalten.

Auf dem Abstellgleis

Zu Beginn der 1990er-Jahre sind ihre Artikel und Biografien über Persönlichkeiten des Showbusiness nicht mehr gefragt. Die alkoholsüchtige Schriftstellerin lebt in einer verwahrlosten Wohnung in New York mit ihrer geliebten Katze, für die sie nicht einmal mehr den Tierarzt bezahlen kann.

In ihrer Not kommt ihr eine gewinnbringende Idee. Fortan fälscht sie mit literarischem Geschick und krimineller Energie Autografen, also von Prominenten geschriebene Manuskripte. Für derartige Memorabilia von Noel Coward oder Marlene Dietrich gibt es einen Sammlermarkt, der teils mehrere Hundert Dollar für ein Unikat bezahlt. Für jeden von ihr gefälschten Prominenten verwendet sie einen persönlichen Stil und eine individuelle Schreibmaschine.

Tragikomische Geschichte

Als die Fälschungen dennoch aufzufliegen drohen, bindet die 51-jährige Lee ihren vom rauschhaften Leben gezeichneten Kneipenkumpel Jack in ihr betrügerisches Geschäft ein.

„Can You Ever Forgive Me?“ basiert auf Lee Israels gleichnamiger Autobiografie aus dem Jahr 2008 und erzählt die tragikomische Geschichte einer einerseits gescheiterten, anderseits erfolgreichen Existenz.

Wie Hauptdarstellerin Melissa McCarthy und Regisseurin Marielle Heller aus einer eher abstoßenden Figur einen berührenden Charakter entwickeln, macht den wohlig analog wirkenden Film zu einem verschmitzten Lehrstück über die zwar illegale, aber verführerische Kunst der Fälschung.

Can You Ever Forgive Me? USA 2018. R: Marielle Heller. D: Melissa McCarthy, Dolly Wells. 107 Min. Ohne Altersbeschränkung. Cinema-Arthouse