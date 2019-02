Hamburg. Im umstrittenen Dokumentationsfilm "Leaving Neverland" berichten zwei Männer davon, dass Michael Jackson sie als Kinder missbraucht habe. Nun ist der erste Trailer zu der Doku erschienen.

"Leaving Neverland" schlägt schon vor der Ausstrahlung am 3. und 4. März beim US-Pay-TV-Sender HBO und dem britischen Channel 4 hohe Wellen. In dem Zweiteiler erzählen die Amerikaner James Safechuck und Wade Robson davon, wie sie im Alter von sieben und zehn Jahren Zeit auf Michael Jacksons Anwesen "Neverland" verbracht haben – und wie der damalige Superstar sie missbraucht haben soll. Im nun veröffentlichten Trailer sagt Robson: "Er sagte mir, wenn jemand je erfahren sollte was wir tun, würden er und ich ins Gefängnis kommen."

"Leaving Neverland" schockiert Zuschauer

Die Nachlassverwalter von Michael Jackson wollen verhindern, dass der Zweiteiler überhaupt gezeigt wird. In einem 10-seitigen Brief hatten sie HBO vorgeworfen, eine "einseitige, sensationssüchtige Sendung" produziert zu haben, die gegen journalistische Grundsätze verstoße. "Leaving Neverland" war bereits auf dem Sundance-Filmfestival gezeigt worden und hatte dort zum Teil schockierte Redaktionen ausgelöst.



Michael-Jackson-Fans rufen zu Boykott auf

Anhänger des 2009 gestorbenen Musikers melden sich in den sozialen Netzwerken zu Wort und fordern unter dem Sammelbriff #LeavingHBO dazu auf, das Abonemment des Pay-TV-Senders zu kündigen. Sie bezeichnen die beiden Männer, die von ihren Erlebnissen mit Michael Jackson berichten, als Lügner. Die Fernsehsender halten die Kritik für unbegründet und wollen den Zweiteiler wie geplant ausstrahlen. Ob und wann der Film auch in Deutschland zu sehen sein wird, ist derzeit nicht bekannt. (Weiterlesen: Nach dem Tod von Karl Lagerfeld – was passiert mit Choupette?)