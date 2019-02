Osnabrück. In regelmäßigen Abständen widmen sich die öffentlich-rechtlichen Sender in Dokumentationen und Themenabenden dem Phänomen Wladimir Putin. Der russische Präsident polarisiert schließlich und sorgt für Quote. Wirklich Erhellendes kommt dabei aber nicht immer zustande.

Auch die vielversprechende ZDF-Doku „Putin und die Mafia“ von Nicolas Tonev und Anastasia Kirilenko macht da keinen Unterschied. Geradezu detektivisch suchen die beiden Filmautoren zunächst Putins neue Luxusresidenz an der Küste nordwestlich von St. Petersburg, fahren den ganzen Tag durch kleine Dörfer, fragen immer wieder Passanten, bis sie zu nächtlicher Zeit vor einem Eisentor stoppen müssen. Das war’s!

Bessere Aufnahmen hat eine Drohne gemacht, die angeblich die russische Opposition über dem 48 Hektar großen Anwesen kreisen ließ. Zugespielte Fotos von innen zeigen zudem ein luxuriöses Schwimmbad, einen opulenten Empfangsraum und das schmucke Arbeitszimmer. Ja und? Jeder mächtige Regierungschef hat irgendwo Domizile, die er womöglich auch für Staatsbesuche nutzt.

Als sei das noch nicht Beleg genug für den unermesslichen Reichtum Putins, werden seine sündhaft teuren Armbanduhren, eine Jacht, die ihm angeblich gehört, und ein riesiger, ebenfalls repräsentativer Palast am Schwarzen Meer gezeigt: Wie ist ein Staatsbediensteter – so lautet die Ausgangsthese –, der offiziell nur 150000 Euro jährlich verdient, zu so viel Reichtum gekommen? Die Antwort, die alle Interviewpartner geben, seien es nun ehemalige Geschäftspartner Putins, Polizisten oder Politiker, ist eindeutig: durch Korruption, Erpressung und organisiertes Verbrechen. Putin habe sich früh, schon als Vizebürgermeister von St. Petersburg, mit der Mafia eingelassen und sei nun selbst der Pate, der alles kontrolliert, vor allem die Energie- und Rohstoffindustrie.

Das mag stimmen, allein die unumstößlichen Beweise fehlen. Und so versuchen Tonev und Kirilenko wie viele Kollegen vor ihnen mühsam, aber auch durchaus unterhaltend ein Mosaik des russischen Machtzentrums zusammenzufügen. Dabei forschen sie vor allem in der Vergangenheit und konfrontieren die Zuschauer mit längst bekannten Fakten und Fällen wie etwa der Vergiftung des ehemaligen FSB-Agenten Alexander Litwinenko oder des angeblich im Gefängnis zu Tode geprügelten Anwalts Sergej Magnitsky, der den verschleierten Geldfluss über zahlreiche Briefkastenfirmen und Konten bis zum Cellisten Sergej Roldugin öffentlich machte. Der Freund Putins taucht in den Panama Papers auf.

Interessanter sind da schon die Aussagen des deutschen Sicherheitsberaters Franz Sedelmayer, der seit mehr als 20 Jahren einen Prozess gegen die russische Regierung führt. In den Neunzigerjahren erhielt er den Auftrag, die Polizei auszubilden und Behörden auszustatten. Er lebte fürstlich in Russland, bis er 1994 über Nacht enteignet wurde und dafür Putin verantwortlich macht, der damals allerdings als Ex-KGB-Agent gerade von St. Petersburg nach Moskau beordert worden war, später zunächst FSB-Chef und am 31. Dezember 1999 von Präsident Boris Jelzin zu dessen Nachfolger bestimmt wurde.

Auf 200 Milliarden Euro taxiert ein Protagonist der Doku das von Putin beiseitegeraffte Vermögen. Reine Spekulation. Dass die russische Regierung eine Kleptokratie und ein korruptes Gebilde sei, helfen da auch nicht wirklich weiter. Man hätte sich unter dem prägnanten Titel der Doku mehr Details und Einblicke in die angeblichen Verstrickungen Putins mit der Mafia und den Oligarchen gewünscht. So bleibt am Ende der Eindruck: im Osten nichts Neues.