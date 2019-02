Osnabrück. Nun hat es auch die letzten beiden Marvel-Serien auf Netflix erwischt: Nach dem Ende der „Defenders“, „Luke Cage“, „Iron Fist“ und „Daredevil“ wurden nun auch der „Punisher“ und „Jessica Jones“ abgesetzt.

Das Ende der Superhelden-Ära von Marvel bei Netflix: Wie der Streamingdienst dem Branchenmagazin „Deadline“ bestätigte, wurden nun auch die letzten beiden verbleibenden Marvel-Serien „Jessica Jones“ und „The Punisher“ abgesetzt. Zuvor mussten Fans bereits hinnehmen, dass es keine Fortsetzungen der „Defenders“, „Luke Cage“, „Iron Fist“ und „Daredevil“ geben wird. (Weiterlesen: Marvel’s Daredevil auf Netflix: Wer ist der Punisher?)

Besonders bei „Daredevil“ gingen die Fans auf die Barrikaden: Eigentlich soll die Serie, von der es drei Staffeln gab, ein Quotenhit für Netflix gewesen sein. Und die Comicverfilmung setzte auch in der Umsetzung neue Maßstäbe und begeisterte Kritiker weltweit. Eine Petition, die Serie doch noch zu verlängern, wurde sogar von Schauspieler Vincent D’Onofrio unterstützt, bislang vergeblich. Besonders ärgerlich: Die Drehbuchautoren sollen bereits an der vierten Staffel von „Daredevil“ gearbeitet haben, als sie vom Aus der Serie erfuhren. (Weiterlesen: Daredevil endet nach Staffel 3: Warum stellt Netflix Marvel-Serien ein? )

Werden die Marvel-Serien von einem anderen Sender übernommen?

Nun hat es auch „The Punisher“ und „Jessica Jones“ erwischt. Vom „Punisher“, der auch eine Rolle in der zweiten Staffel von „Daredevil“ gespielt hat, wurde gerade erst die zweite Staffel bei Netflix veröffentlicht. Und von „Jessica Jones“ steht die dritte Staffel noch aus. Sie soll im Laufe dieses Jahres ausgestrahlt werden. Ob ein anderer Sender wie beispielsweise Hulu die Serien übernimmt und fortführt, ist noch ungewiss. Der Sender hat bereits Interesse an Inhalten von Marvel signalisiert, aber es gibt dazu noch keine konkreten Informationen. (Weiterlesen: Marvel-Serien: Wer sind Daredevil und die Agents of S.H.I.E.L.D.?)

Das Filmstudio Disney, zum dem das Marvelfilmstudio gehört, scheint keine Pläne zu haben, die Serien zu übernehmen. Disney plant für den eigenen Streamingdienst andere Inhalte, zum Beispiel Serien zu den Marvel-Superhelden „Winter Soldier“ (Sebastian Stan), „Falcon“ (Anthony Mackie), „Vision“ (Paul Bettany), „Scarlet Witch“ (Elisabeth Olsen) und zum Antagonisten Loki (Tom Hiddleston). (Weiterlesen: Alle Planungen für das Marvel-Film-Universum im Überblick)