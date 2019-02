Osnabrück. Die Dokumentation erzählt von der Firma Ruhe in Alfeld, einst Epizentrum des weltweiten Tierhandels.

Wie kamen die Tiere damals in die Zoos? Dieser Frage widmet sich die Dokumentation von Tobias Hartmann innerhalb der NDR-Reihe „Unsere Geschichte“. Hartmann erzählt von der Firma Ruhe in dem 50 km von Hannover entfernt gelegenem Alfeld, einem „Weltunternehmen für den Im- und Export exotischer Tiere und Vögel. Niederlassungen und Fangstellen in allen Erdteilen“. Alfeld war Anfang des 20. Jahrhunderts das Epizentrum für den Tierhandel. Zu Beginn wurde mit Kanarienvögeln gehandelt, später kamen Affen, Elefanten, Giraffen und andere Wildtiere dazu.

Der Film belässt es aber nicht bei der Firmengeschichte, sondern thematisiert auch die damals grauenhaften Fangmethoden, bei denen erwachsene Tiere getötet wurden, um die Babys einzusammeln. Darüber hinaus wird gezeigt, wie sich Zoos an den Beispielen Hannover und Hamburgs Hagenbeck entwickelt haben. Heute gibt es in Zoos nur noch Nachzuchten. Das Anfang der 1970er Jahre geschlossene Artenschutzabkommen bedeutete den Niedergang der Firma Ruhe.

Die mit vielen Archivaufnahmen gespickte Dokumentation bietet eine interessante Zeitreise und zeigt gleichzeitig die Entwicklung mit Wildtieren über Jahrzehnte auf. Skurril ist dabei die Szene, in der das Gewicht einer Schildkröte mittels eine Wippe ermittelt werden sollte.

Als die wilden Tiere in den Norden kamen

Mittwoch, 20. Februar 2019, 21:00 Uhr, NDR Fernsehen

Vier von sechs Sternen