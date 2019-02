Hamburg. 2012 huschte der kleine Kobold das letzte Mal im deutschen Fernsehen über die Bildschirme – nun kehrt die beliebte Kinderserie zurück. Und zwar als Stream.

In den Sechzigerjahren schickte die Bestsellerautorin Ellis Kaut Pumuckl mit ihren Kinderbüchern erstmals auf die Reise aus dem Klabauterland in die Werkstatt von Meister Eder im Münchner Stadtteil Lehel. Seither prägte der Kobold Generationen von Kindern – zunächst in Büchern, später in Hörspielen und seit 1982 auch über Ausstrahlungen im deutschen Fernsehen. Sieben Jahre nachdem der Fernsehklassiker „Meister Eder und sein Pumuckl“ hierzulande das letzte Mal über die TV-Bildschirme flimmerte, feiert die Serie nun ein Comeback – allerdings nicht im linearen Fernsehen.

52 Episoden aus zwei Staffeln ab dem 1. März als Stream abrufbar

Denn Pumuckl kehrt zurück ins Programm der Streaminganbieter: Amazon Prime Video und die Pumuckl Media GmbH haben mit Unterstützung des Bayerischen Rundfunks die alten Bänder der Serie digital restauriert und in HD-Qualität aufbereitet.

"Ich bin sehr stolz, dass es Prime Video gelungen ist, den kleinen frechen Kobold wieder auf den Bildschirm zurückzubringen und das rausgeputzt in neuem Gewand", wird Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland, bei t-online.de zitiert.

Die Integration im Portfolio des Streamingportals schaffe die Möglichkeit, die Kult-Serie nun "auch jüngeren Generationen" wieder näher zu bringen, so Cornelia Liebig-Marciniak von der Pumuckl Media GmbH.

Auf seiner neuen Plattform kann der kleine Kobold mit dem roten Haar, dem der Schauspieler Hans Clarin seine Stimme verlieh, also schon bald wieder jede Menge Schabernack betreiben. In zwei Staffeln mit insgesamt 52 Episoden á 25 Minuten ist Gustl Bayrhammer als Franz Eder in der Hauptrolle zu sehen. Der Schreinermeister findet in seiner Werkstatt eines Tages Pumuckl vor und erlebt mit ihm gemeinsam zahlreiche Abenteuer.

