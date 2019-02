Hamburg. Disney hat einen Trailer zum zweiten Teil von "Die Eiskönigin" veröffentlicht. Vorsicht: Es besteht akute Ohrwurm-Gefahr!

"Let it go, let it gooo...!" Jeder, der den Film "Die Eiskönigin" gesehen hat oder kleine Kinder hat, kennt dieses Lied. Mehr als fünf Jahre ist es schon her, dass Disneys "Frozen“, in Deutschland "Die Eiskönigin“, Kinderherzen höher schlagen ließ – und Eltern mit dem eingängigen Titel-Track in den Wahnsinn trieb.

Und nun das: Disney hat einen Trailer zur Fortsetzung von "Die Eiskönigin" veröffentlicht. Ein Blick in den Trailer verrät: Die Charaktere Elsa, Anna, Kristoff, Sven und Olaf sind alle wieder mit dabei . Und: Es wird düster.

Im Kino wird "Die Eiskönigin 2“ wohl ab dem 22. November 2019 in den USA anlaufen und in Deutschland ab dem 28. November zu sehen sein. Der erste Teil der Eiskönigin spielte rund 1,3 Milliarden US-Dollar ein.