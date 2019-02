Osnabrück. In ihrer sehenswerten Reportage „Re: Hebamme dringend gesucht“ (Arte, Montag, 19.40 Uhr) sucht Filmautorin Antje Büll nach einem Ausweg aus dem Dilemma, dass bei stetig steigender Geburtenrate in Deutschland immer mehr Hebammen kündigen und Kreißsäle geschlossen werden.

In Deutschland hat die Geburtenrate in diesem Jahrzehnt trotz eines leichten Rücksetzers im Jahr 2017 nahezu kontinuierlich zugenommen. Aber dies ist nicht nur ein Grund zur Freude. Denn bei steigender Geburtenrate mangelt es in immer größerem Ausmaß an Hebammen und Kreißsälen. Ständig wachsender Stress und eine permanente Überlastung der noch fest angestellten Hebammen machen sich bemerkbar. Nur noch 20 Prozent der Hebammen, so heißt es in der Arte-Reporte „Re: Hebamme dringend gesucht“, seien in Festanstellung tätig. Der Rest schlage sich freiberuflich durch. Häufig in Teilzeit, weil ja auch noch Geld verdient werden müsse.

Filmautorin Antje Büll begleitet in ihrer sehr sehenswerten Reportage zwei Hamburger Hebammen durch deren Arbeitsalltag. Maria P. ist an einer Klinik tätig und hat sich dort mit ihren Kolleginnen inzwischen selbstständig gemacht. Susanne L. arbeitet freiberuflich in der häuslichen Betreuung. Büll gelingt es, die Gratwanderung zwischen der Liebe der Hebammen zu ihrem Beruf und den damit verbundenen Nachteilen von Schichtdienst bis zur durchweg schlechten Bezahlung kritisch, aber neutral auf den Punkt zu bringen. Doch langfristig gelöst werden, so das Fazit, könne das Dilemma des Hebammen-Mangels nur politisch.





Re: Hebamme dringend gesucht. Arte, Montag, 18. Februar 2019, 19.40 Uhr.

Wertung: 5 von 6 Sternen.