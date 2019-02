Mancher überlebt den Winter nicht: Levke Sonntag kommt mit dem Arztmobil zu Obdachlosen in Hamburg. Bild: ZDF/Tiemo Fenner.

Osnabrück. Auf der Straße zu leben, macht krank. Aber in eine Arztpraxis gehen viele Obdachlose nicht. In der Krankenkasse sind sie auch nicht. Also machen sich Ärzte haupt- oder ehrenamtlich auf den Weg zu ihnen.