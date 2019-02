Osnabrück . Wie kann die Plastikflut auf der Erde eingedämmt werden? Mit dieser Frage befasst sich eine Dokumentation von Albert Knechtel und Nanje Teuscher. Die Plastikflut, 21. Februar, 20.15 Uhr, 3Sat

Plastik ist nahezu unschlagbar: Es ist in fast jede Form zu bringen, nimmt nahezu jede Farbe an, ist hygienisch, haltbar und leicht. Und vor allem ist es billig. Kunststoff ist in alle Lebensbereiche vorgedrungen – und inzwischen auch in fast alle Gebiete unseres Planeten: Als Müll gelangt es beispielsweise per Meeresströmung oder Nahrungskette auch in entlegene Gebiete. Selbst im Weltall ist es zu finden, legen Albert Knechtel und Nanje Teuscher in ihrem Film dar.

Die Dokumentation zeigt zwar sehr vieles, was bereits bekannt ist, setzt dieses aber zum Teil in neue Zusammenhänge und weist auf neue Entwicklungen in der Wirtschaft – und auch in der Forschung – hin. Zugleich verdeutlichen Knechtel und Teuschner ein Problem bei der Suche nach Lösungen: Forschungsmittel werden gekürzt– zugleich sind aber nur wenige Unternehmen bereit, Studien über Plastik als Drittmittelgeber zu unterstützen: Sie befürchten die Konsequenzen.

Kaum etwas liefert der Film aber über Möglichkeiten, im Privatbereich der Plastikflut in den Supermärkten aus dem Weg zu gehen. Außer: auf Mehrwegverpackungen zuzugreifen.

Der Film ist Teil der Reihe „Wissenschaft am Donnerstag. Im Anschluss diskutiert Gert Scobel ab 21 Uhr mit Gästen über die Plastikflut.

Vier von sechs Sternen