Osnabrück. Nach dem Erfolg der ersten Staffel von „Charité“ wagt die ARD nun einen Zeitsprung von der Wilhelminischen Zeit zum Ende der Nazi-Diktatur. Nach Robert Koch steht diesmal der von Ulrich Noethen glänzend verkörperte Ferdinand Sauerbruch im Mittelpunkt des dunkelsten Kapitels der Berliner Charité.

Auch im nunmehr vierten Kriegsjahr 1943 ist die Welt für die angehende Berliner Charité-Ärztin Anni Waldhausen (Mala Emde) noch weitgehend in Ordnung. Gerade steht ihr Examen an. Auf dem OP-Tisch liegt ihr Prüfungspatient, ein verwundeter Soldat. Der Oberschenkel ist zerschossen, eigentlich müsste das gesamte Bein amputiert werden. Aber der Patient hat Glück. Kein Geringerer als der legendäre Chirurg Professor Ferdinand Sauerbruch (Ulrich Noethen) leitet den Eingriff und rettet den Patienten vor laufenden Wochenschau-Kameras davor, als „Krüppel“ zu enden.

Leider hat die hochschwangere Anni, die gerade ihre Doktorarbeit zum Thema „Psychiatrische Diagnostik bei Verdacht auf Selbstverstümmelung“ schreibt, noch immer nicht die mörderischen Zeichen ihrer Zeit erkannt. Durch ungeschickten Übereifer weckt sie bei ihrem Doktorvater, dem berüchtigten SS-Standartenführer und Heerespsychiater Max de Crinis (Lukas Miko) den Verdacht, der Prüfungspatient könne sich selber den „Heimatschuss“ gesetzt haben, um nicht mehr an die Front zu müssen. Ein klares Todesurteil. Aber es braucht dann doch noch ein paar persönliche Schicksalsschläge, bis die linientreue Anni endlich aufwacht und beginnt, am menschenverachtenden Nazi-Regime zu zweifeln.

Auch wenn in der zweiten Staffel von „Charité“ die fiktive Figur der Anni durch die Handlung führt, so steht natürlich der legendäre Sauerbruch im Mittelpunkt des Interesses. Ein „charismatischer und ambivalenter Charakter […], der Bahnbrechendes für sein Fach geleistet hat“, wie die beiden Drehbuchautorinnen Dorothee Schön und Sabine Thor-Weidemann in einer Pressenotiz betonen. Mit Hilfe neuer Quellen, insbesondere dem Tagebuch des im Film von Hans Löw gespielten Doktor Adolphe Jung, soll hier nun „ein neues Licht auf den zerrissenen und zwiespältigen Charakter Sauerbruchs“ geworfen werden.

Das gelingt, nicht zuletzt dank der herausragenden Leistung von Noethen, sehr glaubwürdig. Noethen spielt diese innere Zerrissenheit mit einer Beiläufigkeit, dass man sich aus Zuschauerperspektive kaum in der Lage fühlt, so etwas wie eindeutige Sympathie oder Antipathie für diesen Charakter zu entwickeln. Was freilich auch für einige andere Figuren gilt.

Wie schon in der ersten Staffel, so setzt das Drehbuch auch in der 50 Jahre später spielenden zweiten Staffel auf eine gewagte Mischung aus Melodram und historisch möglichst akkuratem Geschichtsdrama. Was hier noch besser gelingt als im Vorgänger unter der Regie von Sönke Wortmann.

Regisseur Anno Saul schafft es darüber hinaus auch, den Schrecken der NS-Zeit in verhältnismäßig zurückhaltende Bilder zu packen. Dabei entwickelt sich das große politische Thema über das Persönliche, das Private. Die Figuren, die historischen wie auch die fiktiven, bleiben dabei stets im Mittelpunkt. Die Bilder geraten nie zum Selbstzweck.

Aber auch die Sprache spielt hier eine ganz besondere Rolle. Sprache formt schließlich das Bewusstsein. Und wenn in der zweiten Staffel „Charité“ nun in überliefertem Nazi-Jargon wie selbstverständlich Begriffe wie „Rassenhygiene“, „Reichsausschusskinder“ und noch mörderischere Euphemismen fallen, dann darf das auch als Warnung verstanden werden. Als Warnung vor einer erneuten drohenden Verrohung der Sprache, die schon einmal in nur wenigen Jahren den Weg zu millionenfachem Massenmord geebnet hat.

Im TV: „Charité – 2. Staffel“. Das Erste, Dienstag, 19. Februar, Teil 1+2/6, ab 20.15 Uhr.

„Die Charité – Medizin unterm Hakenkreuz“. Dokumentation. Das Erste, Dienstag, 19. Februar, 21.45 Uhr.

Online: Unter www.DasErste.de/Charite bietet die ARD ein Webspecial zur zweiten Staffel an.