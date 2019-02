Osnabrück . Der ganzen Welt des Online-Datings widmen sich Constanze Grießler und Franziska Mayr-Keber in ihrer neuen Dokumentation "Liken, daten, löschen" auf 3 Sat. Liken, daten, löschen – Liebe und Sex in Zeiten des Internets. 14. Februar, 20.15 Uhr, 3Sat.

Den neuen Partner bequem von zuhause aus aussuchen und das mit minimalem Aufwand: Bei Apps zum Beispiel genügt ein Wisch mit dem Finger. Sie klingt so schön einfach: Die Online-Dating-Welt. Wer aber damit einmal versucht hat, einen neuen Partner zu finden, der weiß: Der erste Schritt mag einfach sein, die weiteren sind genauso schwierig, wie bei jedem anderen Weg auch. In ihrem neuen Film zeigen Constanze Grießler und Franziska Mayr-Keber den ganzen Kosmos des Online-Datings auf. Gelungen ist eine weitgehend interessante, manchmal unterhaltsame Dokumentation. Zwischendurch aber scheint es so, als wären die beiden Macherinnen in die Falle getappt, in die manch ein Online-Dater geht: Sie konnten einfach nicht aufhören mit dem Sammeln.

Gesprochen haben Grießler und Mayr-Keber vor laufender Kamera nicht nur mit Suchenden, sondern auch mit Kabarettisten, Psychologen, Partnervermittlern und Dating-App-Entwicklern. Hier blitzen spannende Gedanken auf, die aber nicht weiterverfolgt werden. Zugleich aber vergleichen sie die Partnerwahl früher und heute und machen deutlich: So viel anders sind die Methoden heute auch nicht. Sie sind halt nur anonymer. Was bei einem eingesteckten Korb nicht die unangenehmste Folge des Online-Datings ist.

Vier von sechs Sternen