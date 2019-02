Osnabrück. Pflichtprogramm für Filmliebhaber: 3sat präsentiert parallel zur Berlinale „Arthouse-Kino“ der Extraklasse. Mit dabei: echte Entdeckungen.

Sie können dieses Jahr nicht nach Berlin? Sind nicht auf Filmpartys oder treffen Stars? Keine Sorge, 3SAT hilft auch Ihnen. Denn ab heute zeigt der Kultursender – passend zum morgigen Auftakt der Berlinale bis zum 16. 2. eine „Arthouse Kino“-Reihe mit 14 Titeln, darunter vier TV-Premieren .

Wie der heutige Auftakt „The Lobster“, eine brillante Satire über den Druck, der in naher Zukunft auf Singles ausgeübt werden könnte. Denn wer innerhalb von 45 Tagen keinen Partner findet, wird in ein Tier seiner Wahl verwandelt. Im Falle von David (Colin Farrell) wäre das ein Hummer (engl.: "Lobster“). David kann aber aus dem staatlichen Verkuppelungslager in eine radikale Untergrundgruppe fliehen. Zu dumm nur, dass er da - entgegen den Regeln der Oppositionellen - einer Frau (Rachel Weisz) nahekommt.

Klingt verrückt – und ist es auch. „The Lobster“ ist jedoch nicht nur eine surreale Parabel à la „Fahrenheit 451“, sondern markiert auch den internationalen Durchbruch des griechischen Autorenfilmers Yorgos Lathimos („Dogtooth“, „The Killing of a Sacred Deer“). Dessen aktueller Film, die Geschichtsfarce „The Favourite“, läuft gerade in den Kinos und ist aktuell für zehn Oscars nominiert.

Oscarwürdig ist auch John Carroll Lynchs „Lucky“ (am 7. Februar), der Abschiedsvorstellung des kurz nach den Dreharbeiten 2017 mit 91 Jahren verstorbenen Harry Dean Stanton, einem der großen Schauspiel-Veteranen Hollywoods. Gedreht hat er unter anderem mit Hitchcock, Sam Peckinpah oder David Lynch, der hier übrigens einen Gastauftritt absolviert. Unvergessen auch seine Hauptrolle in Wim Wenders‘ „Paris, Texas“ (1985).

in „Lucky“ gibt er einen kauzigen Einsiedler in einem Wüstenkaff. Doch nach einem Schwächeanfall muss er sich schließlich mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen. Ein doppelter Abschied also - würdevoll und voller Zärtlichkeit. Und das sowohl auf als auch von der Leinwand.

Der Tod ist auch ein Thema in Stefano Sollimas „Suburra“ (13. 2.). Das italienische Mafia-Drama präsentiert die enge Verflechtung von Politik, organisierten Verbrechen und grausamen Familienclans in Rom, wo dubiose Immobiliengeschäfte in einem blutigen Gangsterkrieg münden. „Suburra“ ist kraftvolles, modernes Kino – mit filmhistorischen Vorbildern. Etwa den „Poliziottesci“-Krimis der 70er, wie sie der Vater des Regisseurs, Genrelegende Sergio Sollima („Brutale Stadt“), inszenierte.

Dass auch die Liebe ein Schlachtfeld sein kann, beweist Pippa Millers „Maggies Plan“ (am 14.2.). Darin hört die Titelheldin (Greta Gerwig) ihre biologische Uhr ticken – und will mit mit Mitte 30 ein Kind. Sie beginnt mit Ethan Hawke eine Beziehung und bald schon fliegen die Fetzen zwischen den beiden New Yorker Stadtneurotikern.

Beendet wird die Reihe mit einem der schönsten Animationsfilme der letzten Jahre: „Mein Leben als Zucchini“. Darin gerät ein neunjähriger Junge, der sich „Zucchini“ nennt, in ein Waisenhaus. Ein Ort, an dem er erstmals Zuwendung erfährt. Als er sich in Camille verliebt, müssen er und seine Mitbewohner sich etwas einfallen lassen, um das Mädchen aus den Händen ihrer Tante zu befreien.

Warum allerdings dieser Oscar-nominierte Kinderfilm am 16. 2. erst um 22.20 Uhr läuft, bleibt wohl das Geheimnis der Programmplaner.

Aber auch andere Filme sind aber äußerst sehenswert. Etwa der österreichische Familienhorror „Ich seh, ich seh“ (9. 2.) oder André Techines mit Sandrine Kimberlain besetzte Coming of Age-Geschichte zweier Jungen in „Mit 17“ (16.2). - Filme, die mehr oder überhaupt Publikum finden sollten.

Jenseits von Hollywood – hier gibt es viel zu entdecken. Die gesamte Programmübersicht findet sich unter http://www.3sat.de/page/?source=/film/198995/index.html .