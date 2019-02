Osnabrück. In "Holmes und Watson" stehen sich Will Ferrell und John C. Reilly nun schon zum dritten Mal als Hauptdarsteller in einer Buddy-Komödie gegenüber. Bei der Verleihung zur "Goldenen Himbeere" am 23. Februar hat der sechsfach nominierte Klamauk das Zeug zum schlechtesten Film 2018.

Im Jahre 1887 stellte Arthur Conan Doyle seiner Leserschaft mit der Geschichte „Studie in Scharlachrot“ erstmals einen etwas sonderbaren wie genialen Detektiv namens Sherlock Holmes vor.

Noch konnte Doyle nicht ahnen, welchen Erfolg er mit dieser Figur haben sollte. Die Rechte für die Story hat er jedenfalls für lausige £ 25 verkauft.

Meisterdetektiv begeistert immer noch die Massen

Keine besondere Wertschätzung, wenn man bedenkt, welche kultische Verehrung der literarische Meisterdetektiv bis heute erfährt. Längst ist der scharfsinnige wie drogenabhängige Sherlock Holmes zu einem Aushängeschild der Populärkultur geworden, der auch 132 Jahre später noch die Massen begeistern kann. Sei es im Kino wie zuletzt in den erfolgreichen Blockbustern von Guy Ritchie. Oder im Fernsehen, wo Benedict Cumberbatch einem neuzeitlichen „Sherlock“ zu ganz neuem Ruhm verholfen hat.

So unterschiedlich all diese Produktionen auch sein mögen, so eint sie doch zumeist der Geist der Vorlage. Spannende Kriminalgeschichten, getragen von intelligentem, hintersinnigem Witz.

Schmerzliche Ausnahme

Aber hin und wieder kommt es auch zu schmerzlichen Ausnahmen, die nicht nur einen Mangel an Wertschätzung gegenüber dem Original erkennen lassen, sondern auch gegenüber ihrem Publikum. „Holmes und Watson“ ist so eine Ausnahme, der es selbst als oberflächliche Persiflage an jeglichem Gespür für die Vorlage mangeln lässt.

Hier chargieren nun Will Ferrell und John C. Reilly in den Rollen von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Und bereits die Eröffnungssequenz, in der ein Suizidversuch und eine Riesenzucchini für Schenkelklopfer sorgen sollen, wirft elementare Fragen auf.

Insbesondere jene, was einen talentierten, angesehenen und in der Rollenauswahl zumeist stilsicheren Schauspieler wie Reilly („Der Gott des Gemetzels“) in diese Rolle getrieben haben mag. Vielleicht eine besondere Verbundenheit zu Ferrell, an dessen Seite er bereits zwei weitere Buddy-Komödien abgedreht hat?

Unsägliche Klamotte

In der unsäglichen Klamotte „Holmes und Watson“ müssen die beiden nun Queen Victoria vor dem tödlichen Zugriff des Professor Moriarty (Ralph Fiennes) retten.

Ein Wettlauf gegen die Zeit. Auch für die Zuschauer, die sich durch 90 lange Minuten voller misslungenem Slapstick und plumper Witze quälen müssen. Darin kommen unter anderem eine nymphomane Haushälterin, ein Selfie mit Queen Victoria sowie eine bis zum Erbrechen ausgedehnte Sequenz über, natürlich, das Erbrechen vor.

Verwechslungsgefahr

Als Drehbuchautor und Regisseur zeichnet ein gewisser Etan Cohen für diese oberflächliche Verballhornung verantwortlich. Keineswegs zu verwechseln mit dem überaus grandiosen Ethan Coen von den Coen-Brüdern, die mit Filmen und Serien wie „Fargo“ tatsächlich Meisterwerke geschaffen haben.

Etan Cohen ist vor vielen Jahren immerhin mal die Drehbuchvorlage für die 2006 erschienene, bitterböse Kult-Satire „Idiocracy“ gelungen. Leider ist davon in „Holmes und Watson“ nur Idiotie übrig geblieben. Und sechs Nominierungen für die Goldene Himbeere, unter anderem als schlechtester Film 2018.

Holmes und Watson. USA 2018. R.: Etan Cohen. D.: Will Ferrell, John C. Reilley, Ralph Fiennes, Rebecca Hall. Laufzeit: 90 Minuten. FSK: ab 12 Jahren. Cinema Arthouse, CineStar, Filmpassage Osnabrück.