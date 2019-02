Kristina Hänel in der ARD-Sendung "Anne Will" zum Thema "Recht auf Leben und Selbstbestimmung – die neue Debatte über Abtreibungen". Foto: imago/Jürgen Heinrich

Berlin. Die Gießener Frauenärztin Kristina Hänel ist Leitfigur für die Gegner des Paragrafen 219a, der ein Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche vorsieht. Wie sich am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will" zeigte, wird die 62-Jährige deshalb von Abtreibungsgegnern extrem angefeindet.