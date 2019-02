Osnabrück. Die achte Folge der ZDF-Krimireihe enttäuscht mit einer wenig spannenden und glaubwürdigen Geschichte.

Der der achten Folge den Titel gebende Stumpengang bezieht sich auf ein Ritual mittelalterlicher Selbstjustiz, bei dem Verbrecher gefesselt durch den Wald getrieben und verfolgt wurden. Nur wenige schafften es bis zum rettenden Seeufer und erlangten so die Freiheit. Jetzt liegt Forstwirt Weidinger leblos und mit Lederkappen gefesselt im Wald. Bei ihren Ermittlungen recherchieren Hannah Zeiler (Nora Waldstätten) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) etliche Verdächtige, die ein Interesse am Ableben des Toten gehabt haben könnten. Aber erst ein weiterer Leichnam an derselben Stelle führt die Polzisten auf die richtige Spur.

Nachdem das Geheimnis um Zeilers Vater seit Folge sechs geklärt ist, scheint der Reihe die Puste auszugehen. Autor Timo Berndt hat eine Geschichte geschrieben, der es kaum gelingt, Spannung aufzubauen - von Glaubwürdigkeit ganz zu schweigen. Waldstätten und Koeberlin spielen tapfer gegen das maue Buch um ein Familiendrama an. Neben einigen schönen Motiven der Bodenseegegend machen die jeweiligen privaten Befindlichkeiten und die Beziehung ihrer Figuren zueinander mittlerweile den eigentlichen Reiz der Krimis aus. Doch es sollten schnell bessere Stoffe für das deutsch-österreichische Duo kommen, denn Potential hat die Reihe.





Die Toten vom Bodensee – Der Stumpengang, Montag, 04. Februar 2019, 20:15 Uhr, ZDF

Wertung: Drei von sechs Sternen