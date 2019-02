Osnabrück/Köln. Die Redaktion der Sendung „Menschen hautnah“ hat die Zusammenarbeit mit einer freien Autorin beendet. Zuschauer und ein Journalist hatten den WDR zuvor auf Fehler hingewiesen.

Den Ausschlag dafür, die Zusammenarbeit zu beenden, haben vor allem zwei Aspekte gegeben: Zum einen habe die Dokumentarfilmerin den WDR „nicht umfassend über ihren Rechercheweg informiert. Dadurch ist das Vertrauensverhältnis gestört“, berichtet der Sender auf Anfrage unserer Redaktion. Zudem habe sie die Gefühlswelt eines Protagonistenpaares in der Dokumentation ‚Ehe aus Vernunft‘ verzerrt und damit unzulässig zugespitzt. Damit habe die Autorin gegen journalistische Grundsätze verstoßen.

Die Kritik des Fernsehsenders bezieht sich auf insgesamt drei Dokumentationen, die die Autorin für die Reihe „Menschen hautnah“ gedreht hatte. Ein Format, bei dem Protagonisten in besonderen Lebenslagen begleitet werden – vermittelt mit hoher Glaubwürdigkeitl. Neben den genannten Fehlern hat sich gezeigt, dass in den Filmen Altersangaben wechselten oder die Namen der Protagonisten sich änderten – zum Teil traten sie unter einem Pseudonym auf, dann wieder unter ihrem richtigen Namen.

Hinweis auf Facebook

Auf die Fehler war die Redaktion von „Menschen hautnah“ durch Zuschauer gekommen Sie hatten nach der Ausstrahlung von „Ehe aus Vernunft – geht es wirklich ohne Liebe?“ am 10. Januar auf Facebook geschrieben, dass ihnen einer der Protagonisten aus anderen Fernsehformaten bekannt vorkomme. Tatsächlich: Der Protagonist Sascha ist hauptberuflich Müllmann – nebenberuflich aber Kleindarsteller in diversen TV-Formaten, wie die „Zeit“ bereits im September 2018 in einem ganzseitigen Beitrag dargelegt hatte.

Sascha bietet sich als Kleindarsteller auf der Seite „komparse.de“ an – wo aber nicht nur bezahlte Darsteller zu finden sind, sondern auch Protagonisten, die gegen eine Aufwandsentschädigung aus ihrem echten Leben erzählen. Der Journalist Paul Bartmuß wies auf Twitter auch auf weitere Fehler hin, woraufhin der WDR die Beiträge genauer unter die Lupe nahm. Inzwischen sind sie aus der Mediathek entfernt.

"Bauernopfer"

In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte die Autorin: „Ich fühle mich als Bauernopfer.“ Auch andere hätten Fehler gemacht und würden ihre Protagonisten über „komparse.de“ buchen. Sie habe nicht gewusst, dass das bei „Menschen hautnah“ nicht erlaubt sei. Auf Anfrage unserer Redaktion antwortete sie: „Ich gebe keine Interviews mehr!“. Der WDR äußerte sich auf unsere Anfrage lediglich schriftlich.

„Redaktionelle Versäumnisse“ gibt dabei der Sender zu. Dazu zählt er, „kenntlich zu machen, dass Protagonisten nicht unter ihren richtigen Namen in der Sendung erscheinen wollen“, und dass die drei Beiträge sich aufeinander bezögen.

Anzeige Anzeige

Ausweichend

Während der WDR sich öffentlich von der Autorin trennt, antwortet er ausweichend auf die Frage nach möglichen Konsequenzen für die angestellte WDR-Redakteurin, die alle drei beanstandeten Beiträge begleitet hatte. Er verweist auf die Versäumnisse und hebt hervor, dass „Maßnahmen zur Qualitätssicherung“ ausgebaut würden. Welche Konsequenzen die Redakteurin getroffen haben oder möglich wären, erwähnt er nicht.

Den Namen der Autorin nennt der Sender nie – offenbar um die Filmemacherin zu schützen. Indes ist sie einfach herauszufinden durch die Eingabe der Doku-Titel in Suchmaschinen.

Konkurrenzdruck

Im Interview mit dem Medienmagazin „Zapp“ hatte Ellen Ehni, die Fernseh-Chefredakteurin des WDR, am 23. Januar betont, keinen Druck auf ihre Autoren auszuüben. Auf die Frage unserer Redaktion, wie der Sender sich das Verhalten der Autorin erkläre, antwortet er, dass er zur Intention der Dokumentarfilmerin nichts sagen könne. Bekannt ist allerdings: Die Branche ist hart. Die Konkurrenz groß. Die Bezahlung nicht überragend. Gute Protagonisten zu finden nicht einfach. Gerade bei persönlichen Themen.

Auf die Frage, ob der Sender Parallelen zum Fall Claas Relotius zieht – der "Spiegel"-Redakteur hatte mehrere seiner Reportagen bewusst gefälscht, Protagonisten und Situationen erfunden – antwortet der WDR: „Nein.“ Aber auch wenn die Fehler in den drei Dokumentationen nicht dasselbe Ausmaß erreichen oder von der Intention Relotius‘ geprägt sind, können sich manche Menschen in ihrer Ablehnung gegenüber Medien bestätigt fühlen. So zeigt es mancher Eintrag auf der Facebook-Seite von „Menschen hautnah“. Dem Entgegenwirken kann der Sender nur, wenn er wirklich selbstkritisch mit den eigenen Fehlern umgeht. Und wenn er entsprechende Gegenmaßnahmen einleitet, wie die stringente Überprüfung von Beiträgen, bevor sie gezeigt werden. Hierzu hat der WDR bereits Maßnahmen angekündigt.