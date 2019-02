Wie der Bund Hasskommentaren im Internet entgegenwirken will CC-Editor öffnen

Diskussionen werden online immer häufiger über Beleidigungen, statt über Argumente ausgetragen. Um diesen sogenannten Hasskommentaren entgegenzuwirken, fördert der Bund das Forschungsprojekt "NOHATE". Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin. In den letzten Jahren haben Hasskommentare im Internet stark zugenommen. Oft wird am eigentlichen Thema eines Beitrags vorbeigeredet - statt Argumenten dominieren Beleidigungen die Diskussion. Das vom Bund geförderte Forschungsprojekt "NOHATE" befasst sich damit und will mit einer Software Seitenbetreibern Hilfe leisten.