Berlin. Sind Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer ein Paar? Diese Frage und ein Netflix-Film lassen die Popularität der Schauspielerin rasant ansteigen.

In ein paar Tagen wird Ruby O. Fee 23 Jahre alt, und es läuft gut für sie. Schon im vergangenen Jahr war sie mehrfach im Fernsehen zu sehen. Mit dem „Fünf Freunde“-Abenteuer „Tal der Dinosaurier“ bediente sie noch einmal das Jugendsegment, in dem sie bekannt geworden war. (Mit der Kika-Serie „Allein gegen die Zeit“ und Bucks „Bibi & Tina“.) Im „Tatort: Der kalte Fritte“ und als Hauptdarstellerin der Pilcher-Romanze „Nanny verzweifelt gesucht“ war sie aber auch im erwachsenen Mainstream präsent.

Trend-Thema dank Schweighöfer und Netflix

Der größten Aufmerksamkeitsschub kam aber nach dem Jahreswechsel: Am 25. Januar startete auf Netflix der Actionfilm „Polar“, in dem Fee an der Seite von Mads Mikkelsen und Vanessa Hudgens spielt. Und am 26. Januar – gab Matthias Schweighöfer die Trennung von seiner Ex-Freundin bekannt. Auf Fees Popularität zahlt das insofern ein, als die „Bild“ schon an Weihnachten Gerüchte über eine Beziehung von ihr und dem Star gestreut hatte. Einen von Fees Instagram-Posts kommentierte Schweighöfer nun mit einer (nur noch in Screenshots dokumentierten) Bemerkung, die den Boulevard erschütterte: „Great Job. Love Xx Svene. But Love youthe Most.“ Auf das nicht ganz rechtschreibsichere Lob folgten zwei Herzchen. Im Radio-Talk „Hörbar Rust“ soll Schweighöfer außerdem einen Song mit dem Titel „Moonstone“ angekündigt haben, der einer sehr coolen Frau gewidmet sei. Das zitiert die „Berliner Morgenpost“, und weist darauf hin: Moonstone ist einer der vielen Vornamen von Ruby O. Fee.

Medien-Hype dank Netflix und Schweighöfer

Beweist all das zusammen, dass Fee die neue Freundin ist, von der Schweighöfer auf Instagram schon schreibt? Wir wissen es nicht. Dafür wissen wir jetzt, wer Ruby O. Fee ist. Und nicht nur wir. „Bild“, „Promiflash“, „stern.de“ berichten. Fees Instagram-Account hat die Marke der 100.000 Follower gerissen. Und bei Google gehen ihre Suchanfragen durch die Decke. Im folgenden können Sie das Interesse anhand der Google-Verlaufskurve nachvollziehen:

Unsere obere Grafik zeigt den Verlauf der Google-Suchen zu Ruby O. Fee. Ein erster Höhepunkt begleitet Anfang des Jahres ihren Auftritt im Weimarer „Tatort“, ein zweiter im Mai ihre „Pilcher“-Geschichte. An Weihnachten dürfte man im dritten Peak das Nachbeben des „Bild“-Gerüchts über ihre Feier mit Schweighöfer erkennen. Im Januar 2019 folgt dann der massive Anstieg der Suchanfragen im Zusammenhang mit dem Liebesgerücht und der Netflix-Premiere von „Polar“.

Was von beiden gibt den Ausschlag? Wir hätten gern berichtet, dass ein Instagram-Herzchen von Schweighöfer mehr wert ist als ein Hollywood-Film. Tatsächlich zeigt die folgende Kurve, dass Ruby O. Fee auch im Zusammenhang mit „Polar“ gesucht wird und nicht nur zusammen mit dem Namen ihres womöglich aktuellen Freunds.

