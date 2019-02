Osnabrück. Es steht nicht gut um den Weltfrieden. Insbesondere ein drohendes neues atomares Wettrüsten führt zurück zu gefährlichen Zuständen wie vor dem Ende des Kalten Krieges, wie die beiden Arte-Dokumentationen „Die Kim-Dynastie“ und „Der neue Kalte Krieg“ eindrucksvoll belegen.

Lässt sich ein Atomkrieg gewinnen? Natürlich nicht. In diesem Punkt herrschte große Einigkeit zwischen US-Präsident Ronald Reagan und dem sowjetischen Generalsekretär Michail Gorbatschow. Am 8. Dezember 1987, knapp zwei Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende des Kalten Krieges, unterzeichneten die beiden Staatschefs in Washington anlässlich ihres dritten Gipfeltreffens den INF-Vertrag. Damit wurden neue Mittelstreckenraketen verboten, alte der Vernichtung zugewiesen. Der Anfang vom Ende des Kalten Krieges.

Dem Vertrag war ein jahrzehntelanges nukleares Wettrüsten vorangegangen, das im NATO-Doppelbeschluss vom 12. Dezember 1979 seinen Höhepunkt fand. Was all die anschließenden Friedensdemos in den 1980er Jahren nicht schafften – ausgerechnet ein Federstrich des damals als Falken verschrienen US-Präsidenten Reagan beendete maßgeblich das mörderische atomare Wettrüsten zwischen Ost und West.

Neues Wettrüsten?

Eigentlich sollte der INF-Vertrag unbegrenzt gelten. Aber seit sich die USA und Russland im Jahre 2014 gegenseitig des Vertragsbruchs beschuldigen, steht er auf tönernen Füßen. Bereits im Oktober 2018 kündigte der aktuelle US-Präsident Trump den Ausstieg aus dem Vertrag an. Der Ausstieg wurde nun am vergangenen Wochenende besiegelt. Droht der Welt, insbesondere Europa ein Rückfall in alte, längst überwunden geglaubte Zeiten? Droht „Der neue Kalte Krieg“, wie es die Arte-Doku um 22.35 Uhr fragt?

„Der Vertrag ist in keinem guten Zustand“, merkt Andreas Orth in seiner aktuellen wie düsteren Bestandsaufnahme an. Dazu reist er von Frankreich bis ins Baltikum, wo das NATO-Manöver „Saber Strike“ wohl eher der Beruhigung der dortigen Bevölkerung als der Abschreckung Russlands dienen soll. Denn dass Russlands Präsident Wladimir Putin spätestens seit der Krim-Annexion jegliche Zurückhaltung verloren hat, dürfte jedem NATO-Befehlshaber klar sein.

Mehr Zwischenfälle

Überhaupt, so stellt beispielsweise Wolfgang Ischinger als Leiter der Münchener Sicherheitskonferenz in Orths Dokumentation fest, habe es seit der Krim-Annexion eine „massive Zunahme von Zwischenfällen“ gegeben. Auch andere Zeitzeugen und Fachleute unterschiedlichster Couleur bestätigen in Orths Film, dass die Eskalationsschraube der atomaren Wiederaufrüstung und die Gefahr eines „Atomkriegs aus Versehen“ wieder gestiegen sei. Die Weltuntergangsuhr steht auf zwei Minuten vor zwölf.

Da ist es auch wenig hilfreich, dass Präsident Trump dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un mehr über den Weg zu trauen scheint als seinen eigenen Geheimdiensten. Ob die Annäherung im Zickzackkurs zwischen diesen beiden unberechenbaren Staatschefs tatsächlich dem Frieden in der Region und auf der ganzen Welt förderlich ist, muss sich erst noch zeigen.

Pessimistisches Bild

In der ebenfalls sehr sehenswerten Dokumentation über „Die Kim-Dynastie“ zeichnen Anthony Dufour und Minju Song jedenfalls ein eher pessimistisches Bild zur aktuellen Lage. In Nordkorea gehe gerade aufgrund der langjährigen "stabilen" Machtverhältnisse ein atomarer Langzeitplan auf, der das Land unangreifbar machen solle. Mit Hilfe von zahlreichen historischen Dokumenten, Zeitzeugen und Fachleuten wie dem ehemaligen US-Verteidigungsminister William Perry rekapitulieren Dufour und Song die Geschichte Nordkoreas und der damit untrennbar verbundenen „Kim-Dynastie“. Dabei kommen sie zu einem beängstigenden Fazit. Auch wenn derzeit so etwas wie Entspannung zwischen Nordkorea und dem Rest der Welt herrsche – „wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein“.

In vierzehn Tagen strahlt Arte einen kompletten „Themenabend: Nordkorea und der Rest der Welt" aus.







„Die Kim-Dynastie“. Arte, Dienstag, 05. Februar, 21.40 Uhr. „Der neue Kalte Krieg“. Arte, Dienstag, 05. Februar, 22.35 Uhr.