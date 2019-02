Osnabrück. Simone Thomalla betätigt sich erneut als zupackende Dorfhelferin in einer neuen Staffel innerhalb der ZDF-"Herzkino"-Reihe

Die Idylle heißt „Frühling“ und ist ein Ort nahe dem bayerischen Tegernsee. Ein Stück heile Welt. Die Berge sind hoch, die Alm grün und Alltagsprobleme lösen sich hier stets in Wohlgefallen auf. Das zumindest will uns das ZDF seit 2011 glauben machen. Denn seitdem laufen Folgen der Reihe „Frühling“ in der TV-Sonntagsabend-Unterhaltung „Herzkino“. Neben „Rosamunde Pilcher“, Inga Lindström“ und „Katie Fforde“ ist „Frühling“ eine weitere Reihe, die bei Teilen des Publikums populär ist. Nun startet am Sonntag mit der bereits 19. Folge eine neue Staffel mit insgesamt vier Episoden.

Im Mittelpunkt steht dabei wie stets die von Simone Thomalla verkörperte „Dorfhelferin“ Katja Baumann. Auch beim Auftakt „Familie auf Probe“ löst sie Probleme mit ihrer patenten, freundlichen Art, wobei, gäbe es die Zeitschrift wirklich, „Küchenpsychologie heute“ ein durchaus passender Ratgeber für die Heldin wäre.

Dabei verhandelt die neueste Folge zum Reihenauftakt durchaus ernste Probleme. Es geht um Gewalt unter Geschwistern und Prügel in der Ehe. Aber auch um ungewollte Schwangerschaft unter Jugendlichen und einen kranken Schäfer. Gerade letzterer lädt hier zum Schäfchenzählen ein. Es sind übrigens 151 Schafe und zwei Lamas. Inklusive eines neu geborenen Lämmchens. Denn das passt nur zu gut in diese daseinsfreudige Kulisse. Und da in Frühling die Kirche natürlich im Dorf steht, darf auch der Herr Pfarrer seine Schäfchen zählen - als frommer Hirte und kirchlicher Sozialarbeiter.

„Neuer Wein in alten Schläuchen“: Wie schon länger bei der Freitagabend-Unterhaltung in Ersten sollen auch hier aktuelle Alltagsprobleme in die insgesamt leicht konsumierbare Handlung eingebettet werden. Das Leben in der bayerischen Idylle ist halt auch in Frühling ein Ponyhof.

Simone Thomalla ist damit schon lange eine Quotenbringerin im Sonntagabendprogramm. Zumal sie bereitsdavor zwischen 2008 und 2015 insgesamt 21 mal als Leipziger „Tatort“-Hauptkommissarin Saalfeld in der ARD ermittelte. Ihr Partner damals: Martin Wuttke.

Aufmerksamkeit erheischte sie sich jedoch auch immer wieder durch Schlagzeilen. So etwa 2010, als die Schauspielerin mit 44 Jahren hüllenlos für den „Playboy“ posierte, sowie 2015 als sie sich in dem Herrenmagazin zusammen mit ihrer Tochter Sophia erneut ablichten ließ. Auch ihre Beziehung zum inzwischen an Alzheimer erkrankten Fußballer Rudi Assauer, mit dem sie zusammen in Bier-Werbespots auftrat, füllte zwischen 2000 und 2009 die Spalten der Klatschpresse. Seit 2009 ist Simone Thomalla mit den Handballprofi Silvio Heinevetter liiert. Auch ihr oft provokant erscheinendes Instagramm-Account liefert immer wieder Stoff für die Boulevardmedien - für „Bunte“,“Bild“ oder RTL.

Anzeige Anzeige

Dabei begann Simone Thomallas Karriere mal ganz anders - als Sängerin der der 80er Jahre-DDR-Band „Jessica“. Doch bereits kurz nach der Wende wurde die gebürtige Leipzigerin ein populäres Gesicht im Fernsehen. Davon zeugen Auftritte in Serien wie „Ein Bayer auf Rügen“ (1993 – 1997, neben Wolfgang Fierek), „Frauenarzt Dr. Markus Merthin“ (1994 – 1997, als Geliebte des Titelhelden Sascha Hehn) oder Gastauftritte in „Alarm für Cobra 11“, „Unser Lehrer Doktor Specht“ und Krimiserien wie „Der Alte“ oder den „Rosenheim-Cops“.

Auch Natalie Scharf, die Stammdrehbuchautorin und Produzentin der „Frühling“-Reihe (sie schrieb 20 der insgesamt 22 Folgen) startete auf anderen Wegen – und zwar mit Vorlagen für Horrorfilme! Mit der britischen „Hammer-Film“-Legende Jimmy Sangster („Dracula, 1958) schrieb sie den Teenie-Schocker „Flashback - Mörderische Ferien“ (2000, mit Elke Sommer),der übrigens vom späteren „Frühling“-Stammregisseur Michael Kamen ("Erkan & Stefan: Der Tod kommt krass") inszeniert wurde. Und 2002 verfasste sie das Drehbuch zu Oskar Roehlers „Fahr zur Hölle, Schwester!“, einem RTL-Remake des US-Horrorklassikers „Was geschah wirklich mit Baby Jane?“ (1962).

Das Erfolgstrio Simone Thomalla, Natalie Scharf und Michael Kamen dürfte aber auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Schauspielerin nach ihren „Tatort“-Quoten-Hits eine sichere Bank des Fernseh-Sonntagabends bleibt. Harmonie gibt es also für Simone Thomalla nicht nur im bayerischen Frühling, sondern auch im TV-Geschäft.

Wer übrigens ganz ungeduldig ist: Die vier neuen „Frühlings“-Folgen sind auch vorab in der ZDF-Mediathek abrufbar.