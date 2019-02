Osnabrück. Die Dokumentation zeichnet sehenswert Leben und Karriere der Künstlerin und Aktivistin nach.

Anfang der 1960er-Jahre war sie die unumstrittene Folk-Queen, die mit klarer Stimme und gekonntem Fingerpicking auf der Gitarre das Publikum faszinierte. Später wurde die politisch engagierte Musikerin Joan Baez zum Aushängeschild der Friedenbewegung.

In einer sehenswerten Dokumentation zeichnet jetzt Mary Wharton die Karriere der Künstlerin und Aktivistin nach. Neben Baez selbst kommen in dem Film auch ihr ehemaliger Lebensgefährte Bob Dylan, die Musiker Roger McQuinn und David Crosby sowie Ex-Ehemann David Harris zu Wort. So bringt der Film dem Zuschauer Joan Baez beruflich und privat näher – auch mit Hilfe von seltenem Archivmaterial.

Anfangs Angst und Lampenfieber

Hatte Baez, deren pazifistischer Vater einst in der Rüstungsindustrie arbeitete, anfangs Angst und Lampenfieber bei ihren Auftritten, betritt sie heute völlig entspannt die Bühne.

Dies ist auch in dem sich an die Dokumentation anschließenden Mitschnitts ihres Konzertes in Paris im Rahmen ihrer Abschiedstour nach 60 Jahren Bühnenpräsenz zu sehen. In ihrer Band agiert auch ihr Sohn Gabriel als Perkussionist, zu dem Joan ein ganz besonders inniges Verhältnis hat.

Kleine Geschichtsstunde

Der Film über eine jahrzehntelange Karriere eine Ausnahmekünstlerin ist auch eine kleine Geschichtsstunde. Denn Baez hat sich nie rausgehalten, sondern immer eingemischt. Chapeau!

Joan Baez - How Sweet the Sound

Freitag, 01. Februar 2019, 21.45 Uhr, Arte

Joan Baez - The Fare Thee Well Tour

Freitag, 01. Februar 2019, 23.10 Uhr, Arte

Fünf von sechs Sternen