Osnabrück . Drei Menschen hat Frank Eggers über mehrere Monate am Übergang von Arbeitsleben zum Ruhestand für seine Dokumentation begleitet: 37 Grad: Mein letzter Tag im Betrieb. Abschied vom Arbeitsleben. 5. Februar, 22.15 Uhr

Auf den Ruhestand freuen sich wohl die meisten Menschen - und fürchten ihn zugleich. Einerseits ist dann endlich Zeit für all die Dinge, die während des Berufsalltags zu kurz gekommen sind. Andererseits ist es der letzte Lebensabschnitt. Der Filmemacher Frank Eggers hat drei Menschen über mehrere Monate begleitet. Er zeigt, was angehende Rentner beschäftigt und wie ihnen der Einstieg in den beruflichen Ausstieg gelingt. Er porträtiert drei Protagonisten mit unterschiedlichem Hintergrund und verschiedenen Plänen. Das öffnet eine große Spannbreite an Einblicken.

Alle drei aber sind finanziell abgesichert. Alle drei können sich entspannt überlegen, wie sie ihre Zeit verbringen möchten. Lediglich bei dem Ehepaar Annemarie und Hans-Werner Broderius ist die finanzielle Situation zu Beginn nicht ganz geklärt. Sie führten jahrzehntelang das Restaurant „Schleiperle“ an der Ostsee und brauchen den Erlös aus dem Verkauf für ihre Altersabsicherung. Dennoch können sie ein Jahr den Ruhestand genießen, bevor sie das Restaurant verkaufen. Porträtiert wird auch der Schulleiter Dieter Driller van Loo, der seinen Job nicht wirklich loslassen kann. Tamara Preiß arbeitete in der Produktion eines schwäbischen Industrieunternehmens.





Wertung: Fünf von sechs Sternen