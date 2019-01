Osnabrück. Fester Standort, neue Kollegin für Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler): Der Tatort aus Niedersachsen definiert sich neu. Künftig spielt er in Göttingen und die neue starke Frau heißt Anaïs Schmitz (Florence Kasumba). Hat der NDR überzeugend hingekriegt.

Nach einer knappen halben Stunde im neuen Niedersachsen-Tatort ist es so weit: Es knallt. Anaïs Schmitz, dargestellt von der ersten schwarzen Tatort-Kommissarin Kasumba, verpasst der Kollegin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) eine Ohrfeige, die sich gewaschen hat. Willkommen in Göttingen!

Kollegin? Göttingen? Richtig. Mit der 26. Folge seines Niedersachsen-Tatorts wagt der NDR einen Neustart. Lindholm, die bislang als einsame Wölfin des Landeskriminalamtes (LKA) durch ganz Niedersachsen streifte, ist strafversetzt worden. Bei ihrem letzten Fall war ihr ein grober Ermittlungsfehler unterlaufen, der einen Unschuldigen in den Suizid trieb. (So war der Letzte Fall von Charlotte Lindholm)

Nun wird aus der LKA-Sonderermittlerin eine einfache Kommissarin in Göttingen. Da nutzt es Lindholm wenig, dass sie bei ihrer Vorstellung den Kollegen schnippisch erklärt: „Ich arbeite lieber allein, Kommunikation ist nicht so mein Ding und Teamwork auch nicht.“ Sie habe Probleme, sich auf das Tempo und die Befindlichkeiten anderer einzustellen. „Und wenn Sie’s genau wissen wollen: In zwei Wochen bin ich wieder weg.“









Der NDR weiß es besser. Lindholm wird in zwei Wochen nicht weg sein, auch nicht in zwei Monaten, vermutlich nicht mal in zwei Jahren. Der Niedersachsen-Tatort, jahrelang so etwas wie ein im ganzen Lande begehrter TV-Wanderpokal, schlägt in Göttingen Wurzeln. Und die einsame Wölfin wird Teil eines Rudels – mit einem zweiten starken Weibchen: Anaïs Schmitz.

„Maria Furtwängler hatte den Wunsch geäußert, an Charlotte Lindholms Status der einsamen Wölfin etwas zu ändern,“ berichtet NDR-Fernsehfilm Christian Granderath im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wie und mit wem wir es dann getan haben, hat Maria sicher überrascht. Auch wenn ich das Wort nicht mag, aber wir wünschen uns mehr Diversität. Der NDR hat in der Vergangenheit ebenso selbstverständlich Sibel Kekilli, Fahri Yardim, Almila Bagriacik und Mehmet Kurtulus besetzt und Herkunft nicht problematisiert. Das ist Teil des redaktionellen Selbstverständnisses.“









Laut NDR ist Göttingen nun „bis auf Weiteres“ fester Standort des Niedersachsen-Tatorts. Und auch Florence Kasumba, vielbeschäftigter Musical- und Hollywoodstar („Black Panther“), hat sich schon auf mehr eingestellt: „Dadurch, dass die Figuren Lindholm und Schmitz so viel Reibung haben, bin ich gespannt auf das, was kommt,“ sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Diese Anaïs Schmitz würde ich gerne noch näher kennenlernen.“

Doch warum diese Veränderung? „Nach 25 Folgen wollten wir uns neuen Herausforderungen stellen, und zwar im Dialog mit Maria Furtwängler,“ sagt Granderath. „Wir haben ganz Niedersachsen abgescannt und sind schlussendlich auf Göttingen gekommen – eine junge Studentenstadt, die nicht nur wegen der Gebrüder Grimm ein Mythos umgibt und die zudem in den 50er-Jahren schon einmal eine prägnante Stellung in der deutschen Filmlandschaft hatte.“









Niedersachsens Schönheiten würden im Tatort aber auch künftig „vollumfänglich zur Geltung kommen“ verspricht er: „Es gibt ja auch noch den Bundespolizei-Tatort mit Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz, die im ganzen Bundesland unterwegs sind.“

Außerhalb von Göttingen hält sich die Begeisterung dagegen in Grenzen. So erklärt Thorsten Bullerdiek als Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes auf Anfrage unserer Redaktion: „Wir würden es begrüßen, wenn der Tatort weiterhin viele Seiten von Niedersachsen präsentiert. Daher hoffen wir darauf, dass nach einer Phase in Göttingen die Karten wieder neu gemischt werden und andere Teile unseres interessanten Bundeslandes die Chance bekommen, sich an diesem prominenten Sendeplatz zu zeigen.“









Tatsächlich hat Maria Furtwängler mit ihrem Auftritt als LKA-Wandervogel Charlotte Lindholm ein regelrechtes Wettbuhlen niedersächsischer Städte und Gemeinden um den Tatort ausgelöst. Schon 2007 sagt die damalige NDR-Fernsehspielchefin Doris J. Heinze unserer Redaktion: „Seitdem wir den Tatort in Niedersachsen haben, bekommen wir fast jede Woche Informationsmaterial und Briefe von Gemeinden und kleinen Städten.“

Für Osnabrück, wo im Jahr zuvor die Folge „Das namenlose Mädchen“ gedreht worden war, habe man sich entschieden, „weil der damalige Oberbürgermeister Hans-Jürgen Fip mir einen so hinreißenden Brief geschrieben hatte, dass ich sofort dachte: Das müssen wir uns doch mal ansehen.“ Und tatsächlich: Während der Dreharbeiten 2006 ist die Resonanz in der Osnabrücker Bevölkerung überwältigend. Nahezu tausend Menschen bewerben sich für eine Komparsenrolle, die Dreharbeiten in der Innenstadt führen immer wieder zu Menschentrauben.

Nun also der Neustart – und ist ausgesprochen gelungen. „Das verschwundene Kind“ ist ein spannender und gut inszenierter Krimi um eine junge Mutter und ihr Baby, die Konstellation Lindholm-Schmitz macht Appetit auf mehr.









Und wer weiß - vielleicht läutet er ja eine Wachablösung ein. Maria Furtwängler ist schon seit Jahren ein wenig Tatort-müde, hatte eigentlich schon 2012 mit der Doppelfolge „Wegwerfmädchen“ und „Das goldene Band“ die Dienstmarke abgeben wollen und zuletzt ihre Auftritte auf einen pro Jahr reduziert.

Sollte Florence Kasumba beim Publikum ankommen, könnte sie ihre Nachfolge übernehmen. Und vielleicht von der Göttinger Kripo zum LKA wechseln. Dann hätte Niedersachsen wieder seinen TV-Wanderpokal werden. Bis dahin müssen Städte und Gemeinden ihre Bewerbungen an die Redaktion des Bundespolizei-Tatorts schicken. Immerhin: Die Postanschrift ist dieselbe.





Tatort: Das verschwundene Mädchen. Das Erste, Sonntag, 3. Februar 2019, 20.15 Uhr.