Osnabrück. Man kann es nicht anders sagen – Florence Kasumba ist eine beeindruckende Erscheinung. In Uganda geboren, in Essen aufgewachsen, hat sie sich zunächst zum Musicalstar, dann zur gefragten Hollywood-Darstellerin und jetzt auch noch zur Tatort-Kommissarin entwickelt. An der Seite von Maria Furtwängler ermittelt sie an diesem Sonntag erstmals im Niedersachsen-Tatort und trägt dabei einen Namen, den man so nicht unbedingt erwartet hätte. An der Bar des Hamburger Atlantic Hotels erzählt sie aus ihrem außergewöhnlichen Leben:

Frau Kasumba, warum ist Schmitz so ein dämlicher Name, wie Sie es im Tatort sagen?

Das stand so im Drehbuch, deshalb müssen Sie das den Autor fragen (lacht). Ich schieb’s immer auf die anderen Leute. Ich musste auch über den Namen lachen, wusste aber, dass es einen Hintergrund gibt, wenn ich im Film Schmitz heiße.

Nämlich?

Zunächst habe ich an Adoption gedacht. Und dann an Ehe – und das war’s dann ja auch. Sonst wäre ich auch nicht auf Schmitz gekommen (lacht).

Wie verhält es sich denn mit Frau Kasumba? Die ist ja auch verheiratet. Hat die ihren Namen behalten?

Nein. Ich heiße tatsächlich anders – das heißt, ich habe beide Namen im Ausweis stehen. Wir arbeiten beide in der gleichen Branche – hätte ich früher den Namen meines Mannes angegeben, dann hätte man ganz schnell gesagt: Och, dann könnt ihr ja zusammenwohnen. So aber konnten wir sagen: Ihr habt zwei Musicaldarsteller engagiert, und die würden gerne auch getrennt wohnen, damit sie sich auf die Arbeit konzentrieren können.

Die schönere Hälfte Ihres Rollennamens steht zweifellos vorne – Anaïs. Wissen Sie, wo man auf der Tastatur das i mit dem Doppelpunkt obendrauf findet?

(Lacht) Mittlerweile weiß ich es: Ich halte die I-Taste gedrückt und dann werden mir die unterschiedlichen i-Varianten angezeigt, auch die mit dem Doppelpunkt. So funktioniert das zumindest auf dem Smartphone und auf meinem Laptop.

Frau Kasumba hat im Gegensatz zu Frau Schmitz zwei Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren.

Ja, und darüber bin ich sehr glücklich. Frau Schmitz leidet unter ihrem noch nicht erfüllten Kinderwunsch.

Was haben Ihre Kinder dazu gesagt, dass ihre Mutter Tatort-Kommissarin wird?

Darüber habe ich noch nicht mit ihnen gesprochen. Ich glaub auch nicht, dass sie es wissen oder dass es sie interessiert. Ich habe regelmäßig neue Projekte, da dränge ich meinen Kindern nicht jedes Mal auf, was ich jetzt wieder mache.

Ihre Marvel-Filme interessieren die beiden vermutlich mehr.

Ja, die Filme haben wir uns gemeinsam angeschaut, und sie finden sie toll. Als ich 2015 den ersten dieser Filme gedreht habe, waren sie noch zu jung. Heute sind sie es gewohnt, mich in solchen Produktionen zu sehen – da heißt es meistens nur: Ach, Mama, in dem Film bist du auch?

Sie bezeichnen sich selbst als Ruhrpottpflanze. Beschreiben Sie doch mal die Eigenarten dieses Gewächses.

Da gibt es viele Kleinigkeiten. Ich weiß zum Beispiel, was „Pommes Schranke“ ist. Oder kenne Formulierungen wie „Komma hier bei Oppa“. Ich verstehe, wie die Leute miteinander sprechen, und ich kenne das öffentliche Verkehrsnetz.

Kennen Sie auch „Mach die Mäh mal ei“?

Nee.

Heißt „Streichel mal das Schaf“.

(Lacht) Das kannte ich noch nicht. „Ei-ei“ kannte ich wohl, aber „die Mäh“ noch nicht.

„Dat“ und „wat“ gehören aber zu Ihrem Sprachschatz?

Na klar, dat hat mir unheimlich geholfen, als ich nach Holland gezogen bin, um zu studieren und Niederländisch zu lernen. Auf einmal war alles, was mir aberzogen worden war, wieder okay. Im Ruhrgebiet kennen die Leute ja auch keine Endungen. Ich verständige mich dort in Ruhrpott, spreche aber mit meinen Kindern nur Hochdeutsch.

Wer jemals in Essen gewohnt hat, der hat mehrere Monate seines Lebens im Stau auf der A40 verbracht.

Ich nicht, weil ich kein Auto habe. Ich habe das nie gebraucht. Wenn ich nach Essen fahre, werde ich am Hauptbahnhof abgeholt. Wenn ich arbeite, werde ich von der Produktion abgeholt. Und wenn ich privat unterwegs bin, dann bin ich in meinem Kiez und brauche auch keinen Wagen. Ansonsten setze ich mich in die Straßenbahn oder in Berlin in die U-Bahn. Das habe ich immer schon so durchgezogen. Deshalb habe ich immer in der Nähe des Theaters gewohnt, damit ich dahin laufen, mit dem Rad oder mit den Öffentlichen fahren kann. In Berlin lebe ich an einem Ort, von dem aus ich in acht Minuten am Bahnhof Zoo und in 15 Minuten mit dem Taxi am Flughafen in Tegel bin – wozu brauche ich ein Auto?

Also sind Staus für Sie ein Fremdwort?

Das nicht, aber im Stau zu stehen ist für mich reine Zeitverschwendung, dafür bin ich viel zu ungeduldig. Wenn ich mich in die U-Bahn setze, dann weiß ich, dass ich in 20 Minuten hier oder da bin – das heißt, ich kann 20 Minuten Text lernen oder mal schnell eine Mail beantworten. Das kann ich nicht, wenn ich im Auto sitze.

Wie würden Sie die Rolle Ihrer Eltern in Ihrem Leben beschreiben?

Gerade jetzt, wo ich selbst Kinder habe, weiß ich umso mehr zu schätzen, wie viel Gutes sie für mich getan haben. Sie haben zum Beispiel niemals gesagt: Florence, willst du nicht etwas anderes studieren? Das könnte ganz schön schwierig werden, was du da vorhast. Das ist doch brotlose Kunst. So etwas habe ich im Gegensatz zu vielen Kollegen zu Hause niemals gehört. Meine Eltern haben mich immer machen lassen, was mich interessierte. Und sie haben mich darin gefördert. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar.

Vermutlich sind Ihre Eltern kunstsinniger als andere.

Gut möglich. Zumindest war ich schon mit vier, fünf Jahren bei der musikalischen Früherziehung. Anscheinend habe ich mich da gut geschlagen, denn ich habe sehr früh gelernt, Noten zu lesen und Instrumente zu spielen. Es ging früh los in diese Richtung, dass ich sagte: Ich möchte zum Musikunterricht. Ich möchte tanzen. Und das haben sie mir ermöglicht.

Sie sind in Kampala geboren, aber Ihre Eltern wohnten damals eigentlich schon in Deutschland.

Ja, die haben sich in den Sechzigern in Berlin kennengelernt. Damals gab es noch nicht so viele schwarze Leute hier, da hat man sich ein bisschen connected. Sie haben dann hier gearbeitet, sind wieder nach Uganda gegangen und später zurück nach Deutschland gekommen.

Sie selbst haben aber Ihre komplette Kindheit in Essen verbracht?

Ja, Kindergarten, Grundschule und Bischöfliches Gymnasium in Essen-Stoppenberg. Ich war auch lange als Tenor-Saxofonistin im Schönebecker Jugendblasorchester. Mit 19 bin ich zum Studium nach Tilburg gezogen – das war für mich schön, weil ich nicht so weit von der Familie entfernt sein wollte.

Warum dann nach Holland?

Ich war anfangs sehr naiv und dachte: Hey, du kommst aus Essen, da gibt’s doch die Folkwang-Hochschule. Da bin ich aber nicht angenommen worden. Plan B war es dann, die umliegenden Schulen anzuschreiben. Tilburg hatte einen guten Ruf, wer da einen Abschluss gemacht hat, hatte in der Regel hohe Berufschancen. Ich hab’s einfach probiert, hab vorgetanzt, vorgesungen und vorgesprochen. Und die haben gesagt: Wow, wir möchten dich gerne ausbilden. Im Nachhinein bin ich total froh darüber: Ich habe eine neue Kultur und eine neue Sprache kennengelernt, das hätte ich in Deutschland nicht. Und ich bin viel offener dadurch geworden.

Sind die Holländer offener als die Deutschen?

Ja, definitiv. In Holland wurde ich immer gefragt: Wo kommst du her? Und wenn ich dann Essen gesagt habe, war klar: Das ist ’ne Deutsche. Hier in Deutschland kommt immer noch die Frage: Und wo kommst du wirklich her? Warum seid ihr hier? So ist das auch in der Filmbranche, beim Musical war es nie so.

Erstaunlich.

Ja. Als ich in Essen die Aida gespielt habe, war das eine große Rolle, Titelfigur, 13 Songs pro Abend. Die Leute haben sich unheimlich für meinen Werdegang interessiert, aber da ging es nur darum: Du bist ’ne Deutsche, du bist in einer Disney-Show, und du spielst die Hauptrolle. Wie hast du das geschafft? Das finale Casting hat in New York stattgefunden – da hat man sich für mich als Schauspielerin und Musicaldarstellerin interessiert. Und jetzt kommen wieder ganz andere Fragen.

Glauben Sie, dass Ihre Hautfarbe für Ihre Karriere von Nachteil war?

Ich habe das nie negativ empfunden – im Gegenteil: Als ich angefangen habe zu arbeiten, war es eher ein Vorteil. Wenn ich in den Neunzigern in einen Raum mit 100 Leuten gegangen bin und die Einzige war, die schoko ist, dann musste ich mir keine Gedanken machen, ob ich auffalle. Das war ein klarer Vorteil, zumindest beim Musical.

Und beim Film?

Wenn ich da eine Frau gespielt habe, die aus einem Kriegsgebiet geflüchtet ist, habe ich das nicht hinterfragt. Man kann nun mal eine Frau aus Mali nicht mit jemandem wie Ihnen besetzen – genauso wenig wie man mich als Sissi besetzt. Das ist völlig in Ordnung.

Sie sind vom Musical zum Film gekommen – gibt es da Besonderheiten?

Ich finde, dass bei Dreharbeiten zu viel diskutiert wird. Ich habe viele klassische Musicals gemacht, die es schon woanders wie am Broadway, Westend gab. Wenn ich in Deutschland „Cats“ gespielt habe, wäre ich nie zum Regisseur gegangen und hätte darum gebeten, die Choreografie zu verändern. Da wird gemacht. Beim Film habe ich mir weder die Geschichte noch den Rollennamen ausgedacht. Wenn ich ein Drehbuch bekomme, dann versuche ich, das umzusetzen, was drinsteht. Wenn ich zum Set komme, habe ich keine Narrenfreiheit. Ich kann etwas anbieten, und wenn’s gekauft wird, habe ich Glück. Es kann aber auch passieren, dass man mir sagt: Probiere das mal anders. Das heißt: Ich führe nur aus, mehr nicht.

Seit ein paar Jahren sieht man Sie in richtig fetten Hollywood-Blockbustern. Davon träumen viele deutsche Schauspieler ein Leben lang vergeblich. Bei Ihnen kam das fast nebenbei.

Genau. Ich hab wirklich große Produktionen dort gemacht und dabei gesehen, dass es bessere finanzielle Mittel gibt und die Vorbereitung deshalb ganz anders ist als in Deutschland. Die Vorbereitungszeit ist länger und intensiver, die Schauspieler werden zum Teil gecoacht, manchmal muss man einen bestimmten Dialekt lernen, es gibt ein kreatives Team, das dafür da ist, uns zu unterstützen und fit zu machen. So zu arbeiten macht echt Spaß.

Ihre Rollen in Hollywood sind auch andere als die, die Sie bisher in Deutschland gespielt haben.

Ja, es sind vor allem sehr athletische Rollen. Figuren, die unterschiedliche Dialekte sprechen. Frauen, die sehr stark sind. Ich habe dort noch nie für eine Opferrolle vorgesprochen, weil die Leute mich einfach anders sehen. Bisher waren meine Vorsprechrollen: Amazone, Elitekämpferin, Soldatin, Ärztin, Detective, Fabelwesen wie Hexe oder Das Schicksal. Auf jeden Fall Frauen mit Superkräften.

Bei Ihrem athletischen und markanten Äußeren käme ich auch nicht auf eine Opferrolle, sondern eher auf eine starke Frau.

Es war hier aber all die Jahre anders. Da waren es vor allem Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge.

Wie groß ist für Sie die Versuchung, nach diesen Hollywood-Rollen ganz in die Staaten zu ziehen?

Die Versuchung liegt bei null. Ich wohne in Berlin, fühl mich da sehr wohl und werde trotzdem in die USA eingeflogen. Ich muss nicht in den Staaten wohnen, um dort zu arbeiten. Und ich will auch nicht ständig von Leuten umgeben sein, die in der Branche arbeiten. Viele ziehen ja nach L.A., um dort gesehen zu werden, aufzufallen und besetzt zu werden. Ich lebe lieber in Charlottenburg, komme gerne zum Drehen rüber und bin ansonsten lieber zu Hause.

Was gefällt Ihnen so gut in Berlin?

Die Einfachheit. Ich hab da eine tolle Lebensqualität und alles, was mir wichtig ist. Und wenn ich von A nach B muss, kann ich mich in die U-Bahn setzen. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, auf die ich nicht verzichten möchte. In L.A. müsste ich extrem viel Geld für die Miete zahlen, ich bräuchte ein Auto – nein, das möchte ich nicht.

Dann bleiben wir in Deutschland. Wie wichtig ist es Ihnen, die erste schwarze Tatort-Kommissarin zu sein?

Ich bin mit dem Tatort aufgewachsen, ich fand ihn immer toll, vor allem Lindholm und Odenthal, und habe 2010 drei Tatorte in einem Jahr gedreht. Schon damals wäre ich gern Kommissarin gewesen. Das hat jetzt alles noch ein paar Jahre gedauert, und das ist wohl auch gut so. Ich hatte damals zwar schon viel gelernt, aber jetzt bin ich noch reifer, habe noch mehr Dreherfahrung. Und jetzt finde ich es richtig schön, dass ich sagen kann: Hey, ich hab’s geschafft. Es war mein Traum, und jetzt ist er in Erfüllung gegangen.

Nach einer halben Stunde verpasst Frau Schmitz der Charlotte Lindholm eine Ohrfeige, die sich gewaschen hat.

Mich wundert’s, dass ich so viel darauf angesprochen werde. Männer prügeln sich in Filmen doch ständig, und da hat niemand etwas auszusetzen. Und dann hau ich, also Anaïs, einmal jemandem eine rein, und schon ist es eine große Sache. Was ist daran so ungewöhnlich?

Ich würde mir nicht wünschen, dass sich Frauen häufiger eine reinhauen, sondern dass es Männer seltener tun.

Und ich würde mir generell wünschen, dass man sich nicht schlägt. Aber im Fall von Anaïs Schmitz ist es ja so, dass sie das nicht kontrollieren kann. Deshalb ist es auch gar nicht witzig. Es geht mir nicht um Gewaltverherrlichung. In Actionfilmen vermöbele ich zwar ständig irgendwelche Leute, aber im wahren Leben habe ich noch nie jemanden geschlagen. Choreografien für Kampfszenen zu lernen macht mir Spaß, das ist wie Tanz, und es gibt nicht einmal einen Kontakt.

Wie lange planen Sie mit dem Göttinger Tatort?

Ich plane gar nichts. Das ist eine Frage, die Sie den Filmschaffenden stellen müssen. Ich denke eher: Das auch noch? Ich mache ja schon dies und das, wann hab ich denn dafür noch Zeit (lacht)? Ich kann nur sagen: Mir hat es unheimlich Spaß gemacht. Und dadurch, dass die Figuren Lindholm und Schmitz so viel Reibung haben, bin ich gespannt auf das, was kommt. Diese Anaïs Schmitz würde ich gerne noch näher kennenlernen. Was mich gar nicht interessiert, ist ein Zickenkrieg, aber den haben wir ja auch nicht.

Florence Kasumba

wird am 26. Oktober 1976 in der ugandischen Hauptstadt Kampala geboren, wächst aber zusammen mit zwei Geschwistern in Essen auf, wo sie am Bischöflichen Gymnasium auch ihr Abitur macht.

Mit zwölf Jahren sieht sie eine Vorstellung des „Starlight Express“ in Bochum, die sie fortan für das Musical fasziniert. Im niederländischen Tilburg absolviert sie eine Ausbildung in Gesang, Tanz und Schauspielerei, um anschließend eine erfolgreiche Musical-Karriere an verschiedenen Bühnen zu starten. Sie ist in zahlreichen Erfolgsproduktionen wie „Der König der Löwen“, „Evita“, „Jesus Christ Superstar“, „Mamma Mia“, „Cats“, „West Side Story“, „Hair“ oder „Die Schöne und das Biest“ zu sehen.

2003 übernimmt sie die Titelrolle im Elton-John-Musical „Aida“. Im Laufe der Jahre kommen immer mehr Filmrollen hinzu. 2001 gibt Kasumba ihr Kinodebüt in Holland, im deutschen Fernsehen ist sie mehrfach im Tatort und anderen Filmen und Serien zu sehen. Hollywood und das Marvel Universum werden auf die charismatische Darstellerin aufmerksam – in „The First Avenger: Civil War“ hat sie noch eine kleine Rolle, mit den Blockbustern „Black Panther“, „Avengers: Infinity War“, „Wonder Woman“ und diversen TV-Serien wird sie in den USA zum Star.

An diesem Sonntag ist sie erstmals als neue Tatort-Kommissarin AnaïsSchmitz zu sehen, die künftig gemeinsam mit Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) in Göttingen ermittelt.

Florence Kasumba lebt mit Ehemann und den beiden gemeinsamen Kindern in Berlin. In der Öffentlichkeit spricht sie nicht über ihr Privatleben und nennt auch nicht den Namen ihres Mannes. In ihrer Freizeit betreibt sie intensiv asiatische Kampfsportarten.