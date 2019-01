Osnabrück. Am 28. und 30.1.19 zeigt das ZDF jeweils um 20.15 Uhr die zweiteilige Komödie „Bier Royal" um einen Erbschaftsstreit.

Vor lauter Serienhysterie könnte man fast vergessen, dass es im Fernsehen noch etwas zwischen Film und Serie gibt: den guten alten Zweiteiler. Mit „Bier Royal“ gibt sich Oliver Berbens Produktionsfirma Moovie für das ZDF die Ehre. Es geht um „Bierdimpfelei“, wie Hauptdarstellerin Gisela Schneeberger es nennt. Das Münchner Traditionsbrauhaus „Arnulfbräu“ hat seinen Patriarchen verloren, und zur Beerdigung gibt sich die versammelte Erbenschaft ein auf Streit angelegtes Stelldichein. So weit, so bekannt. Lisa Maria Potthoff spielt Vicky Dawson, die Tochter des verstorbenen Familienoberhaupts, die aus den USA zurückkehrt, wo sie mit ihrem Mann Dan, einem Ex-Basketballprofi lebt. Sie legt sich mit der Witwe Gisela Hofstetter an, die ihre Stiefmutter ist, um das Erbe anzufechten und die Firma neu auszurichten. Und zwar - wie sollte es anders sein - grün, biologisch, vegan. Hofstätter, die sich bereits in der Rolle der Nachfolgerin ihres Mannes eingerichtet und jede Menge krumme Deals eingefädelt hat, spinnt nun ihrerseits Intrigen um das zu verhindern.

Schickeria von gestern?

Einiges an der Grundkonstellation erinnert stark an die erfolgreiche dänische Serie „Die Erbschaft“ bis hin zur Stieftochter, die in der skandinavischen Produktion immerhin nicht mit einem Basketballer verheiratet ist, sondern mit einem Handballer. Aber geschenkt. „Die Erbschaft“ ist Drama, „Bier Royal“ ist als „große bayerische Komödie“ angekündigt. Nun ja, bayerisch ist sie. Hintergrund der Handlung ist die sogenannte Münchner Schickeria, wie schon Helmut Dietl sie in „Kir Royal“ persiflierte und zuletzt Alexander Adolph in „Der große Rudolph“ über das Leben von Rudolph Moshammer noch einmal aufleben ließ. Doch im Unterschied zu den beiden genannten Produktionen, spielt „Bier Royal“ in der Gegenwart. Was hier persifliert werden soll, wenn etwa Ulrike Kriener als verschrobene Klatschreporterin am Rande der Familienfehde herumrecherchiert, bleibt unklar. Gisela Schneeberger, der die Rolle der Gisela Hofstätter buchstäblich auf den Leib geschrieben wurde, erklärt im Interview: „Dieses Selbstverliebte - jeder, der ein Smartphone besitzt, kann das betreiben.“ Nicht im München von „Bier Royal“, hier besitzt allein die Klatschpresse die Macht Karrieren zu zerstören und aufzubauen, wie anno dazumal. Social Media, Internet, überhaupt die Gegenwart, spielen in „Bier Royal“ kaum eine Rolle. Wenn, dann dienen neumodische Schrullen wie Veganertum und Atomausstieg als Anlässe zu müdem Schmunzeln. So wirken Geschichte und Ton des Zweiteilers irgendwie aus der Zeit gefallen.

Gisela Schneeberger in Höchstform

Zudem scheint kaum etwas zu schade zu sein um Skurrilität zu erzwingen: seien es Finanzdeals, die im Sadomaso-Club ausgehandelt werden, Vickys an Epilepsie leidender Gruftie-Halbbruder, der im Leichenwagen durch die Gegend gondelt, oder eine als Sammlerstück gehandelte Unterhose von Hermann Göring. Je doller, desto lustiger, scheint das Motto in puncto Humor gewesen zu sein. Gefühlt ist es aber: je doller, desto oller. Stark ist „Bier Royal“ immer dann, wenn es nicht krachend komisch sein will, sondern scheinbar ungewollt zum Drama wird, etwa dann, wenn Vicky und Gisela über ihren Schatten springen und sich zusammenraufen müssen um die Brauerei zu retten. „Viel gelernt“ habe sie in puncto Freiheit vor der Kamera, sagte Lisa Maria Potthoff über ihre Zusammenarbeit mit Gisela Schneeberger, die hier zu Höchstform aufläuft und die Momente, in denen die Fassade ihrer Figur bröckelt, mit ansteckender Energie füllt. Schade, dass der Kraft des Kernkonflikts zwischen den beiden Frauenfiguren nicht vertraut und stattdessen viel Laufzeit mit Seitensprüngen und anderen erzählerischen Versatzstücken vergeudet wird.