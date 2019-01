Hamburg. Die ersten Reaktionen auf den Coup des ZDF fallen gemischt aus. Wir machen den Check: Hat Florian Silbereisen das Zeug zum "Traumschiff"-Kapitän?

Es ist die TV-Nachricht des noch jungen Jahres: Florian Silbereisen wird neuer "Traumschiff"-Kapitän. Eine große Überraschung. Schließlich ist Silbereisen erst 37 Jahre alt und damit der jüngste Kapitän der "Traumschiff"-Geschichte. Als Max Prager tritt er die Nachfolge von Sascha Hehn (64) an, wie das ZDF am Freitag mitteilte. "Das 'Traumschiff' hat einen Kapitän verdient, der diese Rolle auch lebt und voll hinter der Serie steht. Einen Kapitän, der das Schiff durch alle Stürme manövrieren möchte", sagte Silbereisen der "Bild"-Zeitung. "Dafür werde ich alles geben, meine ganze Leidenschaft", betonte er.

Doch passt der erfolgreiche Schlagersänger zum "Traumschiff"? Wir machen den (nicht ganz ernst gemeinten) Faktencheck:

In Uniform eine gute Figur machen

In diesem Punkt machen wir uns keine Gedanken, dass Silbereisen die durch Sascha Hehn entstandene Lücke füllen kann. Das perfekte Kostüm hat er bereits seit vielen Jahren im Schrank hängen.

Seefest sein



Das "Traumschiff" gehört zu den deutschen TV-Klassikern. An einen neuen Kapitän stellen die Fans große Anforderungen. In den sozialen Netzwerken fällt das Echo bisher geteilt aus.

Frauen zwischen 9 und 90 verzaubern



Ein klarer Punkt für Silbereisen. Fans des Sängers finden sich in jeder Altersgruppe. In seinen zahlreichen TV-Shows übt der Neu-Single seit Jahren für den perfekten Auftritt als charmanter Kapitän, dem die Frauen vertrauen. Den Arm um verliebte Damen legen, ihnen tief in die Augen blicken, jeder einzelnen das Gefühl zu geben, sie wäre für ihn etwas Besonders – alles Fertigkeiten, die Silbereisen in 28 Jahren Schlagergeschäft perfektioniert hat.

Verträumt aufs Meer hinausblicken



Auch da spricht vieles für den 37-Jährigen – schließlich kommt so gut wie keine Schlager-Darbietung ohne lange Blicke ins Nirgendwo (oder knapp an der Kamera vorbei) aus. Kontemplation ist übrigens das Fachwort für diese Tätigkeit und bedeutet so viel wie "konzentriert-beschauliches Nachdenken und geistiges Sichversenken in etwas".

Das Schiff auch durch unruhige Gewässer führen

Nun, man könnte anmerken, dass die nicht gerade Seebärenmäßige Statur von Silbereisen ihm in diesem Punkt einen leichten Nachteil einbringt. Selbst eingefleischte Fans müssen zugeben, dass der Entertainer nicht unbedingt der Erste wäre, an den man sich während rauen Seegangs klammern würde.

Doch überträgt man diesen Punkt aufs stürmische Fernsehgeschäft hat Silbereisen auf jeden Fall Seebär-Qualitäten. Er ist ein Quotengarant, der dem TV-Klassiker gut zu Gesicht steht. Und sollten die Einschaltquoten doch einmal sinken, hat der Flori ein ganz besonderes Ass im Ärmel.

Vielleicht schaut ja auch Helene Fischer mal vorbei? Es wäre nicht ihr erster Besuch auf dem "Traumschiff". Und eine Versöhnung unter Palmen würde nicht nur die Fans, sondern auch die Programm-Verantwortlichen glücklich stimmen.

Eine Konstante sein

"Traumschiff"-Kapitän wird man nicht für ein oder zwei Jahre. Es ist ein Job, der auf Langfristigkeit ausgelegt ist. Auch in diesem Punkt scheint Silbereisen der perfekte Kandidat zu sein. Seit 15 Jahren moderiert er die "Feste der Volksmusik" und auch in der Liebe ist er klar der treue Typ. Doch sollte Silbereisen mit dem Schiff doch nicht so gut zurechtkommen, steht die perfekte Nachfolgerin schon parat. Schließlich wird es mal dringend Zeit, dass eine Frau den Job übernimmt. Sie hat auch bereits ihr eigenes Zimmer. Das kann einfach kein Zufall sein.