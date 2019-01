Hamburg. Für seine Rolle als der "Dude" im Coen-Brüder Film "The Big Lebowski" feiern Fans Jeff Bridges bis heute. Gibt es ein Comeback? In einem Teaser auf Twitter deutet Bridges so etwas an. Das darin enthaltene Datum 3. Februar 2019 könnte Aufschluss geben.

"Der Dude ist nicht da. Nachricht nach dem Piep. Peace Mann...", erklingt auf dem Anrufbeantworter des "Dudes" (Jeff Bridges) im Film "The Big Lebowski". Wann kommt der "Dude" zurück, fragen sich viele Fans seit Jahren. Der Film "The Big Lebowski" von den Brüdern Joel und Ethan Coen aus dem Jahre 1998 ist Kult – wegen legendärer Zitate ("Der Teppich hat das Zimmer erst richtig gemütlich gemacht"), wegen verrückter Charaktäre (Jesus, der Bowler) und vor allem wegen Bridges in seiner Paraderolle als Taugenichts "Dude". Seit langem wünschen sich Cineasten sich eine Fortsetzung. Ein Tweet von Jeff Bridges deutet diese nun an. Aber es gibt weitere Hinweise im Teaser, die wiederum auf etwas ganz Anderes hindeuten.

Mini-Teaser zu "The Big Lewbowski 2"

Das ist der vermeintliche Teaser zu "The Big Lebowski 2", den Jeff Bridges auf Twitter veröffentlicht hat:

In dem 15-sekündigen Filmclip ist zu erkennen, wie Bridges in seiner Rolle als "Dude" eine Bar betritt. Wie im Film "The Big Lebowski" trägt er an seinen nackten Füßen Sandalen, darüber eine mehr oder weniger geschmackvolle Hose und die berühmte Strickjacke. Auch sonst erinnert das Erscheinungsbild an den "Dude": Bridges trägt die Haare lang und zerzaust, auf der Nase eine dunkle Sonnenbrille und den "Dude"-Bart. Er blickt in die Kamera und lächelt. Danach fliegt ein Steppenläufer (Tumbleweed) durchs Bild, und es wird das Datum 3. Februar 2019 angezeigt.

Weiterlesen: "The Big Lebowski"-Schauspieler David Huddleston mit 85 gestorben



Unterschrieben ist der Tweet, der mittlerweile über sieben Millionen Mal angeschaut wurde, mit: "Can’t be living in the past, man. Stay tuned" ("Du kannst nicht in der Vergangenheit leben, Alter. Dranbleiben."). Ein weiteres Detail, das "The Big Lebowski"-Fans sofort bemerken: Im Hintergrund läuft das Lied "The Man in me", Bob Dylans Song aus dem Jahr 1970, das schon im Intro des Films von 1998 zu sehen war. Ein klarer Hinweis auf "The Big Lebowski 2", oder?

Was die Hinweise im vermeintlichen Teaser zu "The Big Lewbowski 2" bedeuten

Ein wichtiger Hinweis scheint das eingeblendete Datum im Teaser zu sein. Am 3. Februar findet in den USA der Superbowl statt. Dann kämpfen in Atlanta die New England Patriots und die Los Angeles Rams gegeneinander um die Krone im Football. Auf der ganzen Welt werden das Spiel aller Voraussicht erneut über 800 Millionen Menschen verfolgen. Der perfekte Zeitpunkt, um den zweiten Teil von "The Big Lebowski" anzukündigen, oder? Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass Bridges als "Dude" in einem der legendären Superbowl-Werbespots auftreten wird.

Anzeige Anzeige

Weiterlesen: Coen-Brüder von "Lebowski"-Kultstatus überrascht



Wer sich nicht mehr genau erinnert, warum der "Dude" Kultstatus erreichte: Das hier ist der offizielle Trailer zu "The Big Lebowski":



Spekulationen um "The Big Lebowski 2"

Immer wieder spekuliert die Branche über "The Big Lebowski 2", zuletzt im vorigen Oktober anlässlich des 20. Jahrestages des Films der Coen-Brüder, als Bridges und seine damaligen Co-Stars Steve Buscemi und John Goodman in einem TV-Interview an den Klassiker erinnerten. In dem Original-Streifen spielt Bridges den Slacker und Ex-Hippie Jeffrey Lebowski, der am liebsten mit einem Joint, Drinks und ein paar Freunden auf der Bowlingbahn abhängt.

Wie wahrscheinlich ist also ein Sequel zur Kult-Komödie der Coens? In jüngerer Vergangenheit gab es keinerlei Ankündigungen oder ansatzweise Hinweise auf eine Produktion von "The Big Lebowski 2". Ebenfalls dagegen spricht, dass die Coen-Brüder keine Fortsetzungen mögen. 2013 sagten sie, dass es kein Sequel zu "The Big Lebowski" geben wird. Auf diese Enttäuschung erst einmal einen "White Russian".