Sie sind Schauspieler, Buchautoren – und seit über 20 Jahren ein glückliches Paar: Andrea Sawatzki und Christian Berkel taugen nicht für die Klatschspalten, wohl aber für unterhaltsame Filme und Bücher. An diesem Samstag (20.15 Uhr) sind sie im Ersten ausgerechnet als heillos zerstrittenes Ehepaar zu sehen, das die Trennung will: „Scheidung für Anfänger“. In einem Berliner Café erzählt Andrea Sawatzki aus ihrem Familien- und Arbeitsleben:

Frau Sawatzki, Sie haben schon seit zwei Jahren kein Buch mehr geschrieben. Was ist los?

Keine Sorge, ich sitze gerade am vierten Bundschuh-Buch. Das kommt allerdings erst im Herbst raus. Und wir drehen auch jetzt schon den Film dazu. Danach möchte ich aber gerne mal wieder einen Psychothriller schreiben.

Einen Psychothriller?

Ja, zwei habe ich ja schon geschrieben – „Ein allzu braves Mädchen“ war 2013 mein Debüt und „Der Blick fremder Augen“ vor zwei Jahren. Das Buch ist so etwas wie mein Baby. Ich muss beim Schreiben wie beim Spielen immer eine Balance halten, sonst ruhe ich mich zu sehr aus.

Wer bekommt das Manuskript als Erster zu lesen, wenn Sie ein Buch schreiben?

Mein Lektor.

Nicht Ihr Mann?

Nein, das ist bei uns beiden so. Christian hätte gar keine Zeit dafür. Jeder von uns hat so viel um die Ohren, dass wir dabei nicht wirklich zuverlässig wären. Natürlich erzählen wir uns ein bisschen, aber wir lesen unsere Bücher erst dann gegenseitig, wenn sie fertig sind, auch weil wir uns nicht reinreden wollen. Das ist genauso wie mit der Schauspielerei – wenn wir nicht zusammen drehen, wissen wir eigentlich selten richtig, was der andere so macht. Zumindest sprechen wir nicht über die Rollen, die wir spielen.

Erstaunlich.

Ach was. Zu Hause gibt es eigentlich immer Dinge, die mehr brennen, zumindest Wichtigeres als irgendwelche Dreharbeiten. Wir haben ja auch eine Familie, und ich glaube nicht, dass es unsere Kinder interessieren würde, wenn wir am Abendbrottisch über unsere Rollen reden.

Sondern?

Wir reden übers Leben als solches und was die Jungs so erlebt haben oder über das, was wir in ihrem Alter erlebt haben. Aber nicht über die Arbeit.

Dann lassen Sie uns mal über die Arbeit reden. Verschieben sich da die Schwerpunkte immer mehr von der Schauspielerei zum Schreiben? Ihr Mann hat ja auch gerade einen Roman veröffentlicht.

Das würde ich nicht sagen. Wir versuchen, möglichst viel miteinander zu drehen, und wir drehen viel ohneeinander. In erster Linie sind wir Schauspieler. Andererseits macht es mir viel Spaß, beispielsweise bei den Bundschuhs die Figuren lenken zu können. Das ist ein Luxus. Beim Drehen hat man die Biografie der Figur im Kopf, aber nach einem Drehtag ist ein Großteil dieser Figur auch schon erzählt.

Warum haben Sie mit dem Schreiben begonnen? Hat Ihnen die Schauspielerei nicht mehr gereicht?

Eigentlich wollte ich immer schon schreiben. Mein Vater war Journalist und sehr belesen, dadurch bin ich mit sehr vielen Büchern aufgewachsen. Ich habe mich dann vor zehn Jahren mit einer Figur und ihrem nicht verarbeiteten Kindheitstrauma intensiv beschäftigt, hatte so ein Fragment im Kopf und traf dann jemanden vom Piper Verlag, der mich ermunterte, daraus etwas zu machen. Das war mein Einstieg, um diese Figur herum habe ich eine Geschichte entwickelt.

Übers Lesen sind Sie ja auch Ihrem Mann nähergekommen.

Ja, wir haben einen Film zusammen gemacht, und er hat sich in den Drehpausen immer in seinen Sessel zurückgezogen und in ein Buch vertieft. Das war wohl wirklich der Moment, in dem ich mich in ihn verliebt habe. Irgendwie fand ich das spannend und hab mich davon vereinnahmen lassen.

Sie haben damals ein Ehepaar gespielt – ein Wink des Schicksals?

Eigentlich nicht. Wir wollten damals beide keine neue Beziehung eingehen, weil wir beide noch verwundet waren. In dem Film waren wir allerdings die einzigen Erwachsenen, ansonsten gab’s nur jugendliche Schauspieler, weil wir eine Familie spielten, die von Jugendlichen tyrannisiert wird. Also blieb uns nichts anderes übrig, als abends mal zusammen was trinken zu gehen und uns zu unterhalten.

Jetzt haben Sie wieder zusammen gedreht und wieder ein Ehepaar gespielt – und zwar eins, das sich scheiden lassen will. Wessen Idee war das denn?

Die Produktionsfirma hat diesen Stoff für uns geschrieben, es wurde noch ein paarmal verändert und korrigiert, und am Ende hatte die ARD große Lust, es zu realisieren. Das Drehbuch wurde dann quasi in unserem Beisein entwickelt, ohne dass wir konkret etwas dazugeschrieben hätten.

Haben Sie spontan zugesagt, oder hatten Sie Bedenken, ein Scheidungspaar zu spielen?

Warum? Ist doch schön und nah am Leben. Wir arbeiten sehr gerne miteinander, also haben wir auch schnell zugesagt.

Wie fanden es Ihre Kinder, dass Sie ein Scheidungspaar spielen?

Ich glaub, die haben nur gelacht. Aber wir sprechen zu Hause ja auch nicht so viel über unsere Arbeit.

Wie gehen Sie als Paar an so einen Film heran? Lesen Sie das Drehbuch gemeinsam?

Nein, jeder bereitet sich separat vor. Komisch – wir werden immer gefragt, als ob wir regelrecht verschweißt wären, alles besprächen und ständig zusammen wären. Dabei ist es total getrennt.

Hat’s Ihnen Spaß gemacht, mit dem eigenen Partner Ehekrach zu spielen?

Das kann man so nicht sagen – wir spielen ja Figuren und sind nicht wir selbst. Das sind zwei Menschen, die sich irgendwo vielleicht noch lieben, aber schon viel zu lange nicht mehr umeinander gekümmert haben. Es macht immer Spaß, sich in solche Menschen hineinzuversetzen, aber das darf man natürlich nicht mit einer Privatheit verwechseln. Es ist interessant, den Partner in einer Rolle zu sehen – er ist dann ja nicht er selbst. Wir drehen ja auch deshalb so gerne miteinander, weil wir dann vom anderen etwas mitkriegen, was wir sonst nicht mitkriegen: Wie ist der andere so am Set, wie verwandelt er sich?

Wie häufig drehen Sie denn zusammen?

Das war jetzt das siebte Mal. Aber es waren nur vier Filme, in denen wir auch miteinander gespielt haben. In den anderen drei hatte jeder seine Szenen, aber ohne den anderen. Da hat man eigentlich nichts miteinander zu tun.

Nicht nur in Ihrem Film, auch im wirklichen Leben geraten viele Ehen in eine Krise, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ihr Ältester ist jetzt 19, der Jüngere 16 – machen Sie sich da Gedanken?

Nö. Wir haben alle vier ein sehr enges Verhältnis und fahren nach wie vor zusammen in die Ferien – unsere Jungs mit ihren Freunden und wir mit unseren Freunden, aber alle zusammen in einem Haus. Na klar wird es hart, wenn sie mal weg sind, aber Eltern sind ja nun mal auch dazu da, ihre Kinder auf die Freiheit vorzubereiten. Wenn man sie dann nicht loslässt, war alles umsonst. Das Ziel ist es, dass sie irgendwann ihr Leben leben, auch wenn es uns wehtut. Wir bleiben ja miteinander in Kontakt, Christian und ich haben uns, unsere Berufe und immer viel zu erzählen – was bei dem Paar im Film ja nicht so der Fall ist.

Ein anderer häufiger Trennungsgrund sind die täglichen Routinen. Wie regeln Sie das mit Müll, Wäsche, Putzen, Garten und Hunden?

Ich kann Ihnen da kein Rezept verraten, wir verstehen uns einfach auch nach 20 Jahren noch. Ehekrisen kennen wir nicht aus eigener Anschauung, sondern höchstens aus dem Bekanntenkreis. Christian bedient die Waschmaschine, die Spülmaschine und bringt auch mal den Müll raus. Der Garten ist eher meine Sache, die Jungs mähen den Rasen. Und um die Hunde kümmern wir uns alle vier.

Haben Sie immer noch drei Hunde?

Nur noch zwei, die Boxerhündin ist vor zwei Jahren gestorben. Jetzt haben wir noch die Dogge und den Frops, einen Mischling aus Bulldogge und Mops. Das reicht auch. Als die Kinder klein waren, hatten wir einen halben Zoo zu Hause mit Kaninchen, Hamstern, Meerschweinchen, Katzen, Hunden, Mäusen und Goldfischen. Ich fand immer, dass Kinder mit Tieren aufwachsen müssen, aber das Käfigsaubermachen blieb dann an mir hängen. Als die Tiere dann alle nach und nach verstorben waren, habe ich gesagt: Höchstens noch zwei Hunde. Aber die Kinder haben jetzt ein gutes Verhältnis zu Tieren – das haben wir also geschafft.

Heimlicher Star Ihres Films ist auch ein Hund: Carlo.

Ja, und Carlo ist im wahren Leben eine alte Dame. Sie war schon zwölf und eigentlich in Rente. Aber weil sie die Begabteste in ihrer Tierschule ist, hat ihre Chefin damals gesagt: Einen Film macht sie noch, da muss sie jetzt noch mal ran. Und ich muss sagen: Sensationell. Jetzt ist sie wirklich in Rente und liegt auf dem Sofa, unser Film war also ihr letztes Projekt.

Im Film besitzen Sie eine beachtliche Handtaschensammlung, über die sich irgendwann Carlo hermacht. Wie viele haben Sie privat?

Eine, die ich immer trage, wenn ich nicht wie heute mit dem Rucksack unterwegs bin. Die hat mir mein Mann zum 50. Geburtstag geschenkt. Ich bin nicht so die Sammlerin, eher im Gegenteil – ich schmeiße immer alles weg. Ich heb nichts auf, auch keine Erinnerungsstücke, weil ich denke: Wenn mir mal was passiert, was sollen die Jungs mit dem ganzen Zeug? Dann müssen die das ja wegschmeißen. Und denen würde das dann nicht so leichtfallen.

Andrea Sawatzki

wird am 22. November 1963 als Tochter einer Krankenschwester und eines Journalisten in Kochel am See (Bayern) geboren. Nach dem Abitur und dem Studium an der Neuen Münchner Schauspielschule spielt sie von 1988 bis 1992 an Theatern in Stuttgart, Wilhelmshaven und München. Ihre erste Filmrolle erhält sie 1988 in „Faust – der Film“ von Dieter Dorn.

Sawatzki spielt in zahlreichen deutschen Filmen wie „Bandits“, „Late Show“ oder „Das Experiment“. Neben Auftritten in diversen Fernsehserien ist sie auch in von Kritikern gelobten Fernseh-Mehrteilern wie „Der König von St. Pauli“ oder „Die Manns“ zu sehen. Bekannt wird sie aber vor allem durch ihre Rolle als Frankfurter Tatort-Kommissarin Charlotte Sänger, in der sie von 2002 bis 2010 insgesamt 18-mal zu sehen ist. Im ZDF sieht man sie in Doris Dörries Mini-Serie „Klimawechsel“ um vier Frauen in den Wechseljahren und der „Bella“-Reihe um eine alleinerziehende Mutter in Berlin.

Neben der Schauspielerei verfasst Sawatzki zwei Psychothriller und mehrere Komödien um die chaotische Familie Bundschuh, die vom ZDF mit ihr in der Hauptrolle verfilmt werden.

Andrea Sawatzki ist seit über 20 Jahren mit dem Schauspieler Christian Berkel zusammen, mit dem sie die beiden Söhne Moritz (19) und Bruno (15) hat. Im Dezember 2011 heiraten die beiden, die Familie lebt mit zwei Hunden in Berlin. An diesem Samstag sind Sawatzki und Berkel in der turbulenten ARD-Komödie „Scheidung für Anfänger“ zu sehen.