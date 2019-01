Berlin. Alina Levshin spielt bei den ZDF-„Spezialisten“ ab sofort die Forensikerin. Ein Interview über Leichen, Gewalt und ein Leben nach dem Tod.

Alina Levshin war die Neonazi-Frau aus „Kriegerin“ und Ermittlerinn im Erfurter „Tatort“. In den ZDF-Krimis „Die Spezialisten“ ist sie ab sofort als Gerichtsmedizinerin Dr. Julia Löwe zu sehen. Welche Erfahrungen hat sie mit ihren Filmtoten und mit echten Leichen gemacht? Was denkt sie über Gewalt, den Tod und über ein mögliches Leben danach? Im Interview gibt die 34-Jährige Auskunft über letzte Dinge.

Frau Levshin, ich würde Ihre neue Rolle als ZDF-Rechtsmedizinerin gern zum Anlass nehmen, über Leichen, Tod und letzte Dinge sprechen.

Alina Levshin: Was haben Sie denn gesehen?

Die ersten Toten auf Ihrem Seziertisch – den von Handgranaten zerfetzten Schatzgräber aus dem Nazi-Bunker, einen bis auf die Knochen abgenagten Polizisten und, noch lebendig, aber trotzdem am schlimmsten, ein Opfer häuslicher Gewalt.

Aha, die Highlights also. Die häusliche Gewalt geht mir selbst auch am nächsten; meine Begegnung mit dem Opfer war die erste Szene, die ich für „Die Spezialisten“ gedreht habe. Das Thema ist mir wichtig, auch im persönlichen Engagement. Für das das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ habe ich vor kurzem erst einen Kampagnen-Spot gedreht.





In Ihren zwölf Episoden kriegen Sie als Dr. Julia Löwe viele TV-Tote zu sehen. Was haben Sie dabei über Leichen gelernt?

Wir hatten eine ganz tolle medizinische Fachkraft am Set, die mir zur Seite stand. Was ich im Krimi mache, ist ihr Beruf im wirklichen Leben. Bei den ersten Drehtagen hatte ich Angst, man merkt, dass ich keine Medizinerin bin. Am Ende habe ich mich wohlgefühlt. Irgendwann konnte ich sogar die einzelnen Knochen unterscheiden.

Haben Sie zur Vorbereitung an einer echten Obduktion teilgenommen?

Ja, zusammen mit Matthias Weidenhöfer, der den Kommissar Mertens spielt. Eigentlich sind wohl keine Zuschauer erlaubt; wir hatten dann aber die Möglichkeit, an einem Kurs für Juristen teilzunehmen. Matthias und ich haben versucht, einen medizinischen Blick auf die Szenerie zu bekommen. Mediziner sind geübt darin, das zu abstrahieren – das muss man auch. In diesem Fall wurde eine Mittfünfzigerin untersucht; wenn man sich vorstellt, dass das die eigene Mutter sein könnte, bricht man sofort in Tränen aus.

Hatten Sie den Impuls wegzugucken?

Das alles hat bestimmt eine Stunde gedauert; so lange nur den Pathologen ins Gesicht zu gucken, ist kaum durchzuhalten. Es war eine krasse Erfahrung. Man ist schon geschockt, bevor man überhaupt etwas sieht – weil der Geruch schon im Vorraum so stark ist. Ich bin sehr geruchsempfindlich und war sehr froh, Schnupfen zu haben.

Was hat Sie am stärksten beeindruckt?

Wie sehr wir das Altern beschleunigen und unseren Körper kaputtmachen können. Ich hätte die Frau für viel älter gehalten; sie war nicht durch Gewalt gestorben, was zunächst als Verdacht im Raum stand, sondern letztendlich wohl an einem Darmverschluss. Die Erfahrung, das gesehen zu haben, sitzt tief. Da überdenkst du gleich dein ganzes Leben und überlegst zweimal, wie du mit dir umgehst.

Haben Sie Angst vor dem Tod? Vor dem eigenen? Oder von dem von Angehörigen?

Interessante Frage. Natürlich hat man immer Angst um den engsten Familienkreis. Es ist aber nicht so präsent; ich denke nicht oft daran. Auch nicht an meinen eigenen Tod. Es sei denn, ich nehme an einer Obduktion teil; da sieht man natürlich, wie schnell alles zu Ende sein kann.

Mit praktischen Folgen? Haben Sie eine Patientenverfügung geschrieben oder einen Organspendeausweis ausgefüllt?

Nein, das hab ich alles nicht. Dabei ist ein Organspendeausweis eigentlich eine ziemlich gute Sache. Zumindest das sollte ich in mal Angriff nehmen.

Sind Sie religiös? Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?

Meine Figur aus der ZDF-Serie würde jetzt Nein sagen; sie ist da sehr pragmatisch. Das sind Mediziner wahrscheinlich oft. Ich bin keiner, und ich glaube, es gibt noch etwas nach dem Tod. Weil ich an etwas wie eine Seele glaube, an eine Energie, die wir in uns tragen und die rausgeht, wenn wir sterben und unser Körper nicht mehr funktioniert. Da stellt sich natürlich die Frage: Wohin? Ich glaube, dass sie sich in eine andere Materie reinbegeben kann. Bin ich damit religiös? An einen Gott glaube ich in dem Sinn eigentlich nicht. Ich bin nicht so erzogen worden, von daher habe ich nicht das Bedürfnis zu etwas hinzugehen, das wie eine Kirche aussieht, oder eine Kerze anzuzünden oder etwas runterzubeten, das irgendjemand mal irgendwann aufgeschrieben hat. Ich glaube, das sind Strukturen, die für manche Menschen sinnvoll sind. Aber ich schaffe mir lieber meine eigene Struktur, um meinen Glauben in mir zu erwecken.





Ihre Figur fuchtelt gleich in der ersten Folge mit dem Bolzenschussgerät herum. Machen solche Szenen Spaß?

Klar. Im Grunde genommen sollte man doch in allen Szenen Vergnügen haben. In dieser finden alle es doof, wie ich mit einer Waffe hantiere; ich merke das nicht und mache es trotzdem. Das ist eine gute Ausgangssituation.

Überhaupt verhält Ihre Figur sich oft wie ein Bolzenschussgerät – zum Beispiel, als sie einer Angehörigen sachlich erläutert, dass die Leiche ihres Ehemanns von Wildschweinen gefressen wurde. Das ist wunderbar unsensibel; wurde am Set viel gelacht?

Schon beim Lesen des Drehbuchs. Auf solche Szenen freut man sich, aber beim Drehen hat man dann am Ende gar nicht so viel Zeit dafür, wie man gehofft hatte.

Wie viel Drehtage hat ein 45-Minüter?

Im Schnitt sieben. Ein Block sind immer 21 Drehtage für drei Folgen.

Schauspieler werden ständig gefragt, ob Sexszenen schwer zu spielen sind. Wie ist es mit Sterbeszenen? Das ist ja ein fast noch intimerer Moment, schon weil er einzigartig ist.

Bei den „Spezialisten“ sterben ja die anderen. Aber in anderen Rollen hatte ich das natürlich schon. Ich glaube, da versucht man etwas zu finden, was man anderswo gesehen hat. Man kann natürlich einen symbolischen Charakter in sich anlegen und den für immer schlafen lassen. Aber im Grunde sind es wahrscheinlich technische Sachen: Ich versuche, viel langsamer zu atmen, damit man es nicht sieht. Es ist mega-schwer. Und wenn man dann auch noch offene Augen hat, die sich nicht bewegen dürfen ... Sagen wir's mal so: Es ist auch als Schauspielerin kein Vergnügen zu sterben.

Auf welche Filmtode kommen Sie denn schon? In „Kriegerin“, erinnere ich mich, werden Sie am Ende erschossen.

Sie stellen ja wirklich viele Fragen zum Thema Tod. Hätten Sie mich mal vorgewarnt, dann hätte ich mich vorbereitet. In „Krankheit der Jugend“ stirbt meine Figur an Tabletten, glaube ich. Da liege ich einfach da und werde in so einen Sack gesteckt. Ich erinnere mich noch an meine Angst, dass meine Haare oder meine Nase in den Reißverschluss kommen. Es ist immer eine merkwürdige Situation; Sie können es ja selbst mal mit Freunden ausprobieren. Es gibt schönere Dinge, auch bei den „Spezialisten“.

Was hat Ihnen in der Serie denn am meisten Spaß gemacht?

Die Entwicklung von Julia Löwe. Am Anfang fällt es ihr ungeheuer schwer, sich in andere einzufühlen – und mit der Zeit lernt sie es immer besser.

Ist die Figur über die Staffel hinaus geplant oder ist sie nur temporärer Ersatz für die Rolle von Valerie Niehaus?

In meinem Vertrag steht eigentlich: Wenn es gut läuft und die Leute das mögen, kann's weiter gehen. Und ich finde auch, meine Figur ist noch nicht auserzählt.

Ich erlöse Sie jetzt vom Thema Tod. Sprechen wir stattdessen – über Gewalt?

Viel besser!

Zu Ihrer Schauspielausbildung gehört auch das Bühnenfechten. Wie oft haben Sie das später noch gebraucht?

Ich habe es schon an der Schauspielschule nicht gern gemacht. Das hatte aber auch mit meinem Gefühl zu tun, dass mich der Lehrer nicht mag. Der hat uns immer so getriezt ...

… und das ist bei vorgehaltener Waffen natürlich beklemmend.

Na ja, es ist Bühnenfechten. Da sind die Waffen nicht wirklich spitz. Ich habe mich aber damals schon gefragt, wann ich das je brauche – und ich habe es dann wirklich nicht mehr gebraucht. Auf der Bühne kommt es schon mal vor; aber so viel Theater spiele ich leider gar nicht. Im Film wird es selten abgefragt. Aber vielleicht kommt ja jetzt eine Neuverfilmung der „Drei Musketiere“ mit einer historischen Rolle für mich. Eine Piratenrolle würde mich allerdings mehr reizen.





Weniger elegant als das Florett, aber immer noch vergleichsweise nah dran ist der Baseball-Schläger, mit dem Sie in „Kriegerin“ auf eine Neonazi-Gang einprügeln. Muss man für eine solche Szene eine Gewalthemmung überwinden oder dreschen Sie gleich freudig los?

Wenn Sie da das Kontrollzentrum in Hirn deaktivieren, haben Sie wahrscheinlich zum letzten Mal gespielt. Weil Sie dann Ihren Partner verletzten und ganz einfach unprofessionell arbeiten. Das Set ist kein guter Ort, um Aggressionen abzubauen. Kampfszenen sind Stunts, die koordiniert werden müssen – weil man so viele Fehler machen kann. Da geht es noch nicht mal darum, ob es am Ende gut aussieht, sondern nur um die Sicherheit. Vor solchen Drehtagen habe ich großen Respekt. Wobei mir das auch Spaß macht. Kampfszenen haben viel mit Choreografie zu tun. Ich hätte total Bock auf Actionfilme – ob nun mit Fechten oder was auch immer.

„Die Spezialisten – Im Namen der Opfer“, ZDF, mittwochs, 19.25 Uhr.

