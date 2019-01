Osnabrück. Zugvögel, Luchse und Geier bewohnen "Spaniens wilde Süden", wie heute Abend eine zweiteilige Doku auf Arte eindrucksvoll zeigt.

Von Gibralta ist Marokko nur ein Katzensprung entfernt. Kein Wunder also, warum der Süden Spanien aufgrund einiger Einwanderer vom afrikanischen Kontinent als Schmelztiegel gilt. Ein Beweis dafür sind etwa die Berberaffen, die auf Felsen an der Südspitze Europas leben. Aber auch Mauren, Kelter und Römer haben ihre Spuren und Tiere hier hinterlassen - seien es bestimmte Wildschweine, Stiere oder die Ginsterkatze. Zweifellos ist das Leben im Süden der iberischen Halbinsel geprägt von einer einzigartigen Mischung aus Wildnis und Kulturlandschaften, zwischen Korkeichwäldern und Gebirge. Der für seine Tierdokumentarfilme bekannte Regisseur und Biologe Bernhard Rübe („Spaniens wilder Norden“) beeindruckt erneut mit atemberaubenden Aufnahmen, und führt dem Zuschauer, vor allem im ersten Teil, die Schönheit der Natur vor. Aber er zeigt auch Risse im Paradies. Warum etwa Hasen und Pardelluchse, die seltensten Raubkatzen der Welt, extrem bedroht sind und warum das ökologische Gleichgewicht aufgrund eingeschleppter Krankheiten in Gefahr geraten ist, erklärt der zweite Teil am Freitag. Mit einer von Rufus Beck eingesprochener Kommentierung, bietet „Spaniens wilder Süden“ einen interessanten Naturausflug außerhalb eingetretener Pfade.