Los Angeles. Der deutsche Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck erfährt am Dienstag, ob er sich Hoffnungen auf einen zweiten Oscar machen kann. In Los Angeles werden am Nachmittag deutscher Zeit die Nominierungen für die begehrten US-Filmpreise bekannt gegeben.

In Los Angeles werden am Dienstag die Nominierungen für die Academy Awards 2019 – die "Oscars" – vorgestellt. Wissenswertes zu den Kandidaten und zur Oscar-Verleihung 2019 im Überblick:

Wann werden die Nominierungen für die Oscars 2019 verkündet?

Die Nominierten für die Oscar-Verleihung 2019 werden am Dienstag, 22. Januar, ab 14.20 Uhr deutscher Zeit bekannt gegeben. Komiker und Schauspieler Kulail Nanjiani und Schauspielerin Tracee Ellis Ross verlesen die Kandidaten.

Hier können Sie sich die Bekanntgabe der Nominierten live ansehen:

Wann werden die Oscars 2019 vergeben?



Die Oscar-Verleihung für 24 Kategorien ist am Sonntagabend (Ortszeit), 24. Februar, traditionell im Dolby Theatre in Hollywood, Stadtteil von Los Angeles. Wegen der Zeitverschiebung beginnt das Event in Deutschland am Montag um 2 Uhr.

Wo kann man die Oscar-Verleihung anschauen?

In Deutschland kann man die Oscar-Verleihung nicht über den offiziellen ABC-Livestream verfolgen, da der Sender diesen Service Kunden mit Zugriffsort USA vorbehält.

Anders im Fernsehen: Wie in den vorherigen Jahren überträgt der Sender "Prosieben" die Preisvergabe live im Fernsehen und online am Computer oder in der App. Um 22.55 Uhr geht es los mit einer Countdown-Sendung, ab 23.55 Uhr beginnt die Übertragung vom Roten Teppich und ab 2 Uhr von der Oscar-Verleihung.

Aber auch in den sozialen Netzwerken kann die Verleihung live und kostenlos verfolgt werden. Mehrere Nutzer posten auf Youtube, Twitter, Reddit oder Facebook Livestreams.

Wer moderiert die Oscar-Verleihung?

Dem US-amerikanischen Branchenblatt "Variety" zufolge gibt es für die diesjährigen "Oscars" keinen Moderator. Komiker und Schauspieler Kevin Hart war eigentlich für die Rolle vorgesehen. Er hatte jedoch verzichtet, nachdem mehrere Jahre alte homophobe Tweets von ihm für eine Kontroverse gesorgt hatten.

Die Veranstalter der Oscars haben bislang noch keinen alternativen Gastgeber vorgeschlagen. Womöglich findet sich noch spontan ein Star, munkeln US-Medien. Doch auch ohne Moderator kann eine Oscar-Verleihung ablaufen: Zuletzt ging die Zeremonie ohne festen Gastgeber 1989 über die Bühne.

Wer hat große Chancen auf eine Trophäe?

Bis zu zehn Nominierungen werden der Lady-Gaga-Bradley-Cooper-Romanze "A Star is Born" zugetraut. Zu den weiteren Oscar-Favoriten zählen die Filme "Vice", "Green Book" und "Bohemian Rhapsody". Als chancenreiche Schauspieler werden Christian Bale, Bradley Cooper, Rami Malek, Lady Gaga, Glenn Close, und Olivia Colman gehandelt.



Sind Deutsche unter den Oscar-Anwärtern?

Unter den möglichen Nominierten für den "Besten nicht-englischsprachigen Film" ist das deutsche Künstlerporträt "Werk ohne Autor". Der Film von Florian Henckel von Donnersmarck schaffte es vorab auf eine Liste von neun Kandidaten, fünf kommen in die Endrunde. Das Filmdrama ist angelehnt an das Leben des erfolgreichen deutschen Malers Gerhard Richter.

2006 hatte Henckel von Donnersmarck mit dem Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" den Auslands-Oscar gewonnen. Bei den Golden Globes war "Werk ohne Autor" Anfang Januar allerdings leer ausgegangen.

In der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" hat eine deutsche Co-Produktion Chancen auf eine Nominierung: "Of Fathers and Sons – Die Kinder des Kalifats" entstand unter Regie des Syrers und Wahlberliners Talal Derki.