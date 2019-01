Osnabrück. Das herausragend gespielte Drogendrama „Beautiful Boy“ mit Steve Carell und Timothée Chalamet basiert auf der authentischen Vater-Sohn-Geschichte von David und Nic Sheff, deren in Buchform veröffentlichte Erinnerungen „Beautiful Boy“ und „Tweak“ in den USA zu Bestsellern avancierten.

Auf den ersten Blick erscheint Nic Sheff (Timothée Chalamet) wie ein hoffnungsvoller junger Mann, dem alle Türen offenstehen. Aber in Wirklichkeit befindet er sich auf dem Highway nach ganz unten. Lange Zeit konnte er seine Drogensucht vor seinen Angehörigen verbergen. Jetzt verzweifelt vor allen Dingen sein Vater David (Steve Carell) an den Dämonen seines Sohnes.

„Es gibt Momente, in denen ich mich frage, wer er ist“, hört man ihn schon zu Beginn des Filmes „Beautiful Boy“ sagen. Um auch nur ansatzweise zu verstehen, was mit Nic los ist, was die Drogen, dieses verdammte Crack und all die anderen Substanzen in ihm anrichten, sucht er Ärzte auf, Selbsthilfegruppen – und sucht vor allen Dingen die Nähe seines geliebten Sohnes, den er um nichts in der Welt aufgeben möchte. Immer wieder verschwindet Nic. Landet mal in Los Angeles, mal in New York. Und nicht selten in der Gosse.

Regisseur Felix van Groeningen, der gemeinsam mit Luke Davies auch das Drehbuch geschrieben hat, gelingt mit „Beautiful Boy“ ein außergewöhnliches Vater-Sohn-Drama, das vor allen Dingen von seinen beiden Hauptdarstellern lebt. Insbesondere Chalamet, der für seine Rolle in „Call Me by Your Name“ für den Oscar nominiert war, brilliert in seiner vielschichtigen Charakterstudie. Und Komödiant Carell ist in seiner ernsten Rolle als besorgter Vater kaum wiederzuerkennen.

Grundlage für diesen Film ist eine wahre Geschichte, zu der es gleich zwei US-Bestseller gibt. Zum einen jenen des echten Vaters David Sheff mit dem Titel „Beautiful Boy“. Zum anderen die Memoiren von Sohn Nic mit dem Titel „Tweak“.

Der ruhig inszenierte Film lebt von einer inneren Dynamik, die auf den wirkungsvollen, nicht-linearen Erzählfluss mit Rückblenden bis in die Kindheit zurückgeht. Aber auch der herausragende Soundtrack mit Titeln von Nirvana bis zu „Beautiful Boy“ von John Lennon erweist sich hier als weitaus mehr als nur schmückendes Beiwerk.

Beautiful Boy. USA 2018. R.: Felix von Groeningen. D.: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Amy Ryan. Laufzeit: 121 Minuten. FSK: ab 12. Cinema Arthouse.