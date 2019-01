Osnabrück. Die Reportage begleitet einen jungen Skispringer auf dem beschwerlichen Weg zur Spitze.

Das „Re“ in der Arte-Reihe steht für Reporter. In der neuen Folge hat sich Larissa Klinker aufgemacht, um das 16-jährige Skisprungtalent Finn Braun aus dem Schwarzwald auf seinem beschwerlichen Weg zur Spitze zu begleiten. Der Traum des aus einer wintersportaffinen Familie stammenden Finn ist eine Olympia-Teilnahme – am besten mit Medaille. Dafür verlässt er (gemeinsam mit seinem Bruder, einem Talent in der Nordischen Kombination) das Elternhaus und müht sich in einem Sportinternat mit Schule und Training ab.

Klinker zeigt den Alltag des Jungen, der im wenig klimafreundlichen Skianzug im Sommer bei 30° Grad auf der Schanze schwitzen muss. Die Reporterin thematisiert auch die Tücken des Spitzensports. Magersucht ist bei Skispringern ein Thema. Schließlich sollen sie leicht, aber dennoch kraftvoll sein. Salat statt Burger für Finn. Und Klinker zeigt Dr. Anja Hirschmüller bei ihrer Arbeit in einer Schweizer Klinik. Die Sportorthopädin weiß von den gesundheitlichen Gefahren zu berichten, die im Spitzensport lauern.

Vierschanzentournee, Australian Open, Bundesliga-Rückrunde, Handball-WM. Wir alle lassen uns vom Spitzensport faszinieren, ohne daran zu denken, wie hart der Weg nach oben ist. Ob Finn seinen Traum verwirklichen kann, werden wir aber erst einigen Jahren wissen.

Re: Höher, schneller, weiter!

Mittwoch, 23. Januar 2019, 19:40 Uhr, Arte

Vier von sechs Sternen