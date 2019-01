Osnabrück. Am Holocaust-Gedenktag zeigt das ZDF den Spielfilm "Nebel im August": die wahre Geschichte von Ernst Lossa, der Opfer des Euthanasieprogramms der Nazis wurde. Es ist ein berührendes Drama, das aber Dramaturgie manchmal über historische Tatsachen stellt. Am 27. Januar um 22 Uhr im ZDF

Es ist immer eine Gratwanderung, wenn man eine authentische Person zum Mittelpunkt eines Spielfilms macht: Was darf man für eine gute Dramaturgie hinzuerfinden, wann wird der Film so frei erfunden, dass er sich von der Person entfernt. Und außerdem: Darf man den Zuschauern etwas (oder viel) als Wahrheit vorgaukeln, was eigentlich Dramaturgie ist?

Auf dieser Gratwanderung befindet sich auch der Film „Nebel im August“, der bereits vor zwei Jahren in den Kinos lief und nun morgen, am Holocaust-Gedenktag, erstmals ins Fernsehen kommt.

Es ist die Geschichte von Ernst Lossa, einem 15-Jährigen, der in der Nacht zum 9. August 1944 ermordet wird: Er ist Opfer der Euthanasie, der nationalsozialistischen Lehre vom „guten Tod“, durch die Nazis angeblich kranke und behinderte Menschen von ihrem Leid erlösen wollten.

In Wirklichkeit wollten sie durch die Ermordung Tausender Kosten sparen und die „Volksgesundheit“ in neue Höhen führen. „Wir haben der Natur viel zu lange bei der natürlichen Auslese ins Handwerk gepfuscht“, sagt ein Nazi-Bonze im Film. „Es muss wieder gestorben werden.“

Milde Urteile für Mörder

Die Geschichte von Ernst Lossa ist gut erforscht. Er wurde in Irsee getötet, einer bayerischen Heil- und Pflegeanstalt, die weder heilte noch pflegte. Bereits in den Euthanasieprozessen 1949 stand sein Fall vor Gericht; vielleicht deshalb, weil er besonders eklatant war: Ernst Lossa war nicht behindert und nicht schwerstkrank.

Er war ein gesunder Junge, aber stammte aus einer – nach damaligen Begriffen – Zigeunerfamilie, war Halbbwaise – und schwererziehbar. Mehrere Heime hatte er bereits durchlaufen, Irsee war die Endstation. Die Urteile für seine Mörder waren milde.

Anzeige Anzeige

Aktenführen konnten die Deutschen schon immer gut, deshalb ist Ernsts Schicksal gut protokolliert. Hinzu kommt, dass Jahrzehnte später der Chefarzt des Kaufbeurer Krankenhauses, zu dem Irsee gehörte, Michael von Cranach, die dunkle Geschichte des Hauses klären wollte.

Er forschte selber nach und war, wie er schreibt, von dem Ernsts Foto, das den Krankenakten beilag, so bewegt, dass es ihn nicht mehr losließ. Im Sommer 2002 übergab er die Akten dem Journalisten Robert Domes mit der Bitte, weiterzusuchen und wenn möglich, ein Buch über das Schicksal des Jungen zu schreiben.

Domes tat es: 2008 erschien sein Roman „Nebel im August“ in dem er versucht, so authentisch wie möglich die Lebensgeschichte des Ernst Lossa zu erzählen.

Dramaturgie und historische Wahrheit

Das Buch ist die Grundlage des Films. „Nach Motiven von …“, heißt es im Abspann des Films – und das ist als Warnhinweis zu verstehen. Denn in dem Bemühen, das Schicksal von Ernst Lossa in den größeren Zusammenhang der Euthanasieverbrechen zu stellen, erlaubt sich der Film zahlreiche Eingriffe.

So erzählt er auch von Hadamar, der Tötungsanstalt, in die vor allem geistig Behinderte und psychisch Kranke aus anderen Einrichtungen transportiert und systematisch ermordet wurden. Die Tötungsmaschinerie in Hadamar wurde bereits im August 1941 stark zurückgefahren – lange bevor Ernst Lossa in Irsee aufgenommen wurde und (im Film) die Abtransporte erlebte; die darüber hinaus deshalb nie stattgefunden haben, weil Bayern nicht zum Einzugsbereich des hessischen Hadamar gehörte.

Frei erfunden ist auch eine der Hauptpersonen des Films: die Ordensschwester Sophia, die gegen die Tötung der Kranken protestiert, bei ihrem Bischof Beschwerde einlegt und sogar versucht, Kinder vor dem Tod zu retten. Ebenso frei erfunden ist ein Bombenangriff auf die Anstalt, bei der Schwester Sophia ums Leben kommt; tatsächlich blieb Irsee von jeder Bombe verschont.





Frei erfunden ist schließlich, dass Ernst Lossa ein Held war. Ein Held, der Schwester Sophia tatkräftig dabei unterstützt, andere Kinder zu retten. Ein Held, der dem Chefarzt ins Gesicht schreit: „Sie sind ein Mörder!“ – und der noch am selben Abend auf die Todesliste wandert. Ein Held, der wegen seiner Heldenhaftigkeit ermordet wird.

Ernst Lossa wurde ermordet, weil er ein Opfer war, genau das ist seine Würde. Deshalb ist ein „Stolperstein“ mit seinem Namen heute in Irsee verlegt. Um ihn und die anderen Opfer zu würdigen, gehen zudem bis heute Menschen auf den Friedhof neben der ehemaligen Heilanstalt.

Auch vor knapp drei Monaten, am 1. November 2018, war das so, am Allerheiligentag, an dem im katholischen Bayern traditionell Menschen die Gräber besuchen, Lichter aufstellen und der Toten gedenken. Unter den diesjährigen Gästen war auch Amalie Speidel, die Schwester von Ernst Lossa, die in einem anderen Heim den Krieg überlebte.

Sie besuchte das Grab ihres Bruders, das sich unter vielen anderen auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof befindet. Die Gräber der Opfer.

Heldengeschichten müssten gar nicht sein. Obwohl sie die Dramaturgie des Filmes sicher anreichern und damit die Bereitschaft verstärken, sich mit dem Schicksal von Euthanasieopfern auseinanderzusetzen. Es ist eben eine Gratwanderung, wenn aus einer Lebensgeschichte ein Spielfilm wird. Ob der Grat hier überschritten ist, das muss jeder Zuschauer selbst beurteilen.

Nebel im August. Sonntag, 27. Januar 2019, um 22 Uhr im ZDF