Berlin. Kann man Männer mit Haushalt und Kindern allein lassen? Die RTL-Doku-Soap „Mensch Papa“ stellt ganz im Ernst diese Frage.

„‚Crash-Test-Mama: Frauen allein am Steuer‘: Was passiert, wenn man Mütter ohne ihren Mann einparken lässt? RTL wagt genau das in einem TV-Experiment und macht die Probe aufs Exempel.“ Bei so einer Programmankündigung gäbe es vermutlich Gegenstimmen. Wie einseitig das Thema Feminismus immer noch wahrgenommen wird, zeigt der gelassene Umgang mit einem ganz vergleichbaren Format. Tatsächlich startet RTL heute nämlich die Doku-Soap „Mensch Papa! Väter allein zu Haus“. Das Menschenbild ist dasselbe wie im fiktiven Einpark-Beispiel. Nur werden die gestrigen Erwartungen an die Geschlechter hier an Männern durchgespielt. In fünf Folgen prüft der Sender nämlich dies: „Was passiert, wenn man Väter zwei Tage allein daheim mit Kindern und dem Haushalt lässt? RTL wagt genau das in einem TV-Experiment und macht die Probe aufs Exempel.“



Rafael kocht – den Kindern schmeckt‘s

Was also passiert? Zumindest in der ersten Folge gibt es keine Toten – und das obwohl der Müllmann Rafael selbst kochen muss, statt eine Tiefkühlpizza zu kaufen. RTL filmt ihn beim Hausputz und Klamottenkauf für seine drei Töchter. Wie er sich schlägt, kommentiert die fünf Frauen des Experiments dann vom Fernsehsessel aus. Aus Rafaels Frau Jessica brechen nach zwölf Jahren Ehe immer wieder Anklagen hervor: „Was er gut kann – mit allem angeben“, sagt sie unter dem fröhlichen Beifall der anderen. „Mein Mann macht im Haushalt nichts.“ Am drastischen klingt es, als sie sein Verhältnis zu den Kindern beschreibt: „Da ist gar keine Beziehung zum Vater. Der ist nicht existent.“ Irgendwann ist die Lust an seinem Scheitern so groß, dass Rafael sogar kritisiert wird, weil er Hack in einer nicht vorgeheizten Pfanne anbrät. Nanu! Ist das schädlich?

Interessanterweise kippt bald die Stimmung im Frauen-Tribunal. Je schärfer Jessica austeilt, desto milder urteilen die Kolleginnen, deren Männer in den kommenden Episoden dran sind. Mitunter gerät Jessica sogar unerwartet selbst unter Beschuss – zum Beispiel als auffliegt, dass ihre Kinder Wackelpudding aus dem Kühlregal essen dürfen („Kaufst du das?“). Oder dass die fünfjährige Tochter noch schnullert. Wie auch immer: Am Ende ist Jessica überstimmt und stellt ihrem Mann im Abschlusszeugnis versöhnliche Noten aus.

Das TV-Experiment stellt seine Frage falsch

Den Groll in dieser Beziehung hat RTL also kuriert. Der Erkenntniswert des gewagten TV-Experiments bleibt trotzdem gering. Dabei stimmt es ja: Ein Großteil der Väter nimmt nur zwei Monate Elternzeit. Wahrscheinlich herrscht in vielen Familien eine traditionelle Rollenverteilung. Und das vielleicht nicht nur auf Kosten der Frau, die nach der Arbeit noch putzt. Auch für Männer ist es ja wünschenswert, die eigenen Kinder auch mal vor der Gute-Nacht-Geschichte zu erleben. Wer möchte von sich sagen, dass er in der eigenen Familie nicht existent ist.

Das Thema ist also relevant. Aber selbst wenn die RTL-Männer in den kommenden vier Folgen noch Tonnen von Hackfleisch in eisigen Pfannen abschrecken – es beweist nicht mehr, als dass Kochen Übung braucht. Wer keine Versorgerehe will, muss sich umorganisieren. Wie man das am besten macht, verrät der Väter-Test nicht.

„Mensch Papa“ Väter allein zu Haus“. Fünf Folgen, RTL, ab 21. Januar 2019, montags ab 15 Uhr.