Berlin. Entertainerin Désirée Nick ist Feministin. Die #MeToo-These vom Machtmissbrauch in der Branche glaubt sie trotzdem nicht

Bei „Dancing on Ice“ wagte Désirée Nick sich eben noch aufs Glatteis, in der Serie „Trautes Heim, Mord allein“ präsentiert die Entertainerin reale Verbrechen. Im Interview verrät sie, wieso ihr auch zu zerstückelten Leichen noch Pointen einfallen, und bewirbt sich diskret als lesbische „Tatort“-Ermittlerin. Außerdem erklärt sie warum die „Bild“ sie nackt fotografieren durfte – und was sie in der MeToo-Debatte stört.



Frau Nick, ich lese, dass Sie Revuegirl am Pariser Lido waren – und Lehrerin für katholische Religion. Was hat Ihren Humor stärker geprägt?

Auf jeden Fall die Zeit als katholische Religionslehrerin. Theater und Theologie sind im Grunde ein- und dasselbe. Theos oder Theater– das ist nur die männliche und die weibliche Form. Der eine sucht sein Heil beim Papst, der andere im Theater. Bei beidem werden alle Fragen, die man an die Menschheit hat, beantwortet. Meinem Beruf bin ich immer treu geblieben.

Sind Sie auch auf der Bühne noch religiös?

Ich weiß gar nicht, wie man sich ohne Glauben in unserer Gesellschaft zurechtfinden soll. Weil ja schon der Kalender gelebtes Christentum ist – vom Sonntag bis zum Weihnachtsfest. Ich wundere mich über die Atheisten, die auf Brückentage scharf sind, um noch eine Urlaubswoche rauszuschinden. Feiertage sind nichts als Christentum. Was ist denn Weihnachten? Einkehr, Umkehr, Neuanfang – das christliche Einmaleins.

Besonders katholisch kommen Sie mir nicht vor.

Was weiß ich, was sich die Leute unter Katholizismus vorstellen. Religiöse Bildung gibt’s doch gar nicht mehr; Religionsunterricht ist abgeschafft, als Berlinerin lebe ich in der Diaspora. Hier gibt's neun Prozent Katholiken. Ich höre dem anderen zu, ich nehme mir Zeit für ihn, ich gucke ihm in die Augen, ich staune, ich glaube an die Geburt Jesu Christi, an die Zukunft, ich habe Hoffnung, ich aktiviere meine gemütsbildenden Werte – das ist alles Katholizismus. Waren Sie auf dem Weihnachtsmarkt? Das ist Katholizismus. Geschäftemacherei und Rummel ist es natürlich auch.

Gehen Sie nur auf dem Weihnachtsmarkt oder auch mal in die Kirche?

Nicht mal auf den Weihnachtsmarkt. Keine Zeit. In diesem Winter trainiere ich täglich vier Stunden für die Sat.1-Show „Dancing on Ice“, nebenher lief meine Weihnachtsshow in der Bar jeder Vernunft und drei Silvester-Galas. Außerdem trinke ich nicht und halte Diät. Was soll ich auf dem Weihnachtsmarkt?





Für die „Bild“ haben Sie im Sommer ein Nacktfoto gemacht. Ist das eine Geste gegen den Jugendwahn oder gab es solche Fotos früher auch schon?

Die gab's natürlich nicht. Ich möchte einfach zeigen: So sieht 60 heute aus. Damit mache ich einer ganzen Generation Mut. Die meisten Deutschen sind ja in meinem Alter. Hinter mir steht eine ganze Generation, die Babyboomer, die alle Vorteile erstritten haben, die wir heute genießen: Gleichstellung von Mann und Frau, Emanzipation, Schwulen-Ehe – alles Mögliche. Politische BH-Verbrennungen, die Grünen, Mauerfall – wir sind doch für alles auf die Straße gegangen. (Hier finden Sie das fragliche Foto.)

Verstehe. Nur bei der Nacktheit jenseits der 25 fehlt die Akzeptanz, sodass Sie noch einmal ein Zeichen setzen.

Entschuldigen Sie mal, der ganze Osten hat FKK-Urlaub gemacht, schon das sind Millionen Deutsche, die daran überhaupt nichts finden. Ich bin eine schwer arbeitende Frau, die ein Leben lang ihre Haut zu Markte getragen hat. Ich muss mich nicht verstecken. Und Nacktheit ist auch nur ein Kostüm. Ich komme vom Theater. Wenn Gretchen in den Zuber steigt, wird sie keinen Rollkragen-Pullover tragen. Nacktheit ist inzwischen ein veraltetes, nostalgisches Theatermittel. Darüber hat man sich vor dreißig Jahren aufgeregt. Der nackte Körper ist auch wesentlich schöner als das, was bei KiK an der Stange hängt.

Gab es feministische Reaktionen auf Ihr Foto? Zustimmung? Kritik am Spiel mit dem männlichen Blick?

Also, wissen Sie, ich komme aus einer Familie von Alleinerziehenden in der vierten Generation. Wir waren Frauenrechtlerinnen, als es das Wort noch gar nicht gab. Alice Schwarzer galt in unserem Frauenhaushalt als alte, durchgedrehte Oma. Mehr nicht. Was die gepredigt hat, war für uns eine Selbstverständlichkeit.

In England gab es eine Debatte darüber, ob man wegen der #MeToo-Bewegung die Dusche im Dschungelcamp abschaffen muss.

Dann müssen Sie aber auch alle Museen schließen. Gehen Sie mal durch Renaissance und Barock. Wenn das #MeToo ist, müssen Sie alles schreddern, angefangen bei der antiken Bildhauerei. Das ist doch alles ein Schwachsinn sondergleichen. Jesus am Kreuz – ein Nackter! Ich amüsiere mich über die Versuche, mit aller Gewalt das Natürlichste der Welt zu skandalisieren. Das sind die Auswüchse einer Generation, die nichts anderes kennt, als auf dem iPhone von rechts nach links zu wischen. Wenn man seine Bildung aus den sozialen Medien bezieht, kommt man natürlich zu bizarren Schlussfolgerungen. Außerdem duschen im Dschungelcamp doch auch Männer.

Womit es zu den wenigen Formaten gehört, in denen man nackte Männer von vorne sieht – das Dschungelcamp und „Game of Thrones“. Wird da eine Lücke gefüllt?

Ich mache ja nicht den Fernseher an, um nackte Männer zu sehen. Außerdem gibt es auch noch „Adam sucht Eva“. Wenn Männer nackt ins Fernsehen gehen, sind sie komischerweise immer tätowiert. Männer mit Sixpack und Tattoos halten sich wahrscheinlich für ein Gottesgeschenk an die Frauen. Mich interessiert viel mehr, ob er ein goldenes Herz hat. Und Humor. Wer nicht gerade Sportler ist oder Tänzer, sollte sowieso andere Lebensziele haben als ein Sixpack.





Eigentlich geht es bei #MeToo nicht ums Dschungelcamp, sondern um Machtmissbrauch …

Wieso denn Machtmissbrauch? Es ist doch kein Machtmissbrauch, ein Angebot zu machen. Die Frau hat doch die Möglichkeit, Nein zu sagen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich jemals in meinem Leben in ein Hotelzimmer gegangen wäre, um mit einem Regisseur über ein Stück zu sprechen. Wenn ich Geschäfte mache, sitze ich am Schreibtisch. Ich betrete doch kein Hotelzimmer oder verabrede mich um 23 Uhr, um übers Geschäft zu sprechen. Mit mir wäre das doch gar nicht möglich – ein Mann, der mir in Schlafanzug die Tür aufmacht! Da sage ich: Sie finden mich in der Halle.

In Ihrem Berufsleben gab es das also nie.

Wenn überhaupt, habe ich mich runtergeschlafen, weil ich immer Beziehungen mit Leuten hatte, die mit meiner Branche gar nichts zu tun hatten. Natürlich kann man seine Karriere darauf aufbauen, aber dann würde ich lieber gleich als Prostituierte arbeiten. Das ist ein anständiger Beruf mit ganz klaren Regeln.

Die Leute aus dem Sex-Business treffen Sie jetzt bei „Promi Big Brother“ und im Dschungelcamp. Da prahlen die Ex-Zuhälter, und Erotikmessen-Testimonials werben für sich und ihre Implantate.

Das sind nicht meine Kollegen – all die Leute, die zwischen Trash-Fernsehen und Erotikmesse pendeln, die bei „Germany's Next Topmodel“ die Nummer 13 waren, erst „Love Island“ machen und dann Pornos. Meine Kollegen arbeiten an Theatern, an Opernhäusern und sind Schauspieler, Sänger, Tänzer, Entertainer. Die anderen können froh sein, dass ich mir für sie nicht zu schade bin, dass ich mich herabneige und aufgrund meiner immensen Toleranz mit ihnen in den Ring steige. Das ist ja meine menschliche Größe, dass ich sage: Die Würde des Menschen ist unantastbar, ihr wollt auch nur Geld verdienen, könnt nichts anderes und habt nichts gelernt. Die sind in dem Metier nur unterwegs, um den Rahm abzuschöpfen. All diesen Leuten ist eine Eigenschaft zu eigen: eine gigantische Anspruchshaltung – mit möglich wenig Aufwand und Arbeit. Ich zeichne mich durch immense Demut aus. Ich bin dankbar, dass ich arbeiten darf, dankbar für die Lehrer, die ich hatte, Coaches, die mit mir arbeiten. Dankbar, dass ich in der Lage bin, meine Steuern zu zahlen. Demut, eine herausragende Charaktereigenschaft von mir selbst, ist für die Leute, von denen Sie sprechen, ein Fremdwort.

Warum lassen Sie sich überhaupt auf das Trash-Fernsehen ein?

Das ist doch meine einzige Möglichkeit, mich Leuten zu zeigen, die nicht ins Theater gehen. Jeder hat ein Recht auf Désirée Nick. Fernsehen hat ein Millionenpublikum. So besuche ich sie alle in ihrer Stube, von Rottach-Egern bis nach Flensburg. Und auf die Idee, für Frau Nick mal eine eigene Serie zu schreiben oder ein eigenes Fernsehformat, auf die kommt ja keiner. Oder Frau Nick mal ins Traumschiff einzubauen. Oder bei Rosamunde Pilcher. Oder als Kommissarin – das ist ja schon zuviel verlangt. Was soll ich denn machen? Ich kann nur Chancen nutze, die ich kriege. Wenn einer sagen würde: Wir suchen eine Berliner „Tatort“-Kommissarin, wollen Sie? – dann würde ich mir die Haare abschneiden, mich nie mehr schminken und sagen: Sofort, und zwar spiele ich eine Lesbe.

Mit Ihrem neuen Format sind Sie schon nah Krimi: „Trautes Heim, Mord allein“.

Da geht es um wahre Fälle, die von Schauspielern nachgespielt werden. Die Wirklichkeit ist ja wesentlich brutaler als alles, was irgendwelche weichgespülten TV-Autoren sich aus den Fingern saugen. Bei uns geht es um Verbrechen unter Familienangehörigen. Es ist statistisch viel wahrscheinlicher, vom eigenen Partner ermordet zu werden als von Fremden. Die grausamste Bestie ist der Mensch. Und unter entsprechenden Umständen reicht es ihm nicht, eine Frau nur umzubringen; er muss sie auch zerhacken, einfrieren und an Hunde verfüttern. Das ist einer der Fälle aus der Serie.

Wie passen Sie da rein? Über so was können Sie schlecht Witze machen.

Na, hören Sie mal, natürlich. Ich bin Satirikerin. Komik entspringt immer einer Tragödie. Eine Binsenweisheit des Theaters.

Kennen Sie das nicht: das schlechte Gewissen, weil man „Aktenzeichen XY“ nur zur Unterhaltung guckt?

Das gucke ich nie, weil ich mich eigentlich nicht mit Kriminalistik befasse. Aber ich befasse mich mit Politik. Und in unserer Serie geht es um etwas Gesellschaftspolitisches: dass Menschen mit aller Gewalt die Illusion einer intakten Ehe aufrechterhalten – und lieber zum Mörder werden als sich scheiden zu lassen.

Die Serie läuft auf dem Sender TLC. Unter welcher Nummer ist der bei Ihnen auf der Fernbedienung?

Kennen Sie den nicht? Der hat doch die geilsten Formate, richtiges, echtes, unverbautes Fernsehen. Da merkt man, dass wir in Deutschland alles nur nachäffen. „Trautes Heim, Mord allein“ ist richtig gutes Fernsehen, auch optisch – wir präsentieren das reale Elend im Look von „Desperate Housewives“.

Frau Nick, bei Ihnen piept was im Hintergrund. Kommen da schon Anrufe auf der anderen Leitung?

Das ist mein Auto; ich war unterwegs und parke jetzt ein. Nach hinten wird’s eng.