Berlin. Tag 8 im Dschungelcamp: Domenico ist raus, Chris verletzt und Gisele motiviert – von Thorsten Legat. Wir dokumentieren die bizarre Rede im Wortlaut.

Chris Töpperwien verknackst sich den Fuß, Peter crasht ein Dusch-Date von Doreen und Tommi. Und Domenico wird als erster Kandidat aus dem Dschungelcamp gewählt – bevor die Toupet-Gerüchte um ihn entkräftet sind. Vor allem aber holt Gisele sieben Sterne in der Dschungelprüfung. Allein. Ohne Ko-Kandidaten, der für sie die Trophäen aus der Melasse holt.



„Kasalla verfolgt dich!“

Ermöglicht hat das der Ex-Dschungelcamper Thorsten Legat. Als Gaststar hält er Gisele eine bizarre Motivationsrede, die rätselhafter ist als jede Trump-Ansprache. Ist es Voodoo? Hat er Gisele nur verwirrt? Oder ist Thorsten Legat so furchteinflößend animalisch, dass Kakerlaken und Mehlwürmer als die harmlosere Alternative erscheinen?

Zu Forschungszwecken dokumentieren wird den denkwürdigen Auftritt im Wortlaut:

Thorsten Legat betritt das Camp, küsst Daniel Hartwich und Sonja Zietlow und wendet sich Gisele Oppermann zu:

„Gisele! Was geht ab? Komm, guck mich an. Was geht ab? Schau mich an! Als ich hier war, hab ich meine Ängste auch … – Weißt du wie? Guck mich an! Das ist so, ja, wenn du reingehst … Du bist mit deinem Liebsten dort.“

Legat blickt glasig in die Ferne und schlägt in seine hohle Hand.

„Du gibst dir einen Ruck. Machst die Arschbacken auf, ja? Du gehst da rein. Hast dein ganzes Vertrauen. Alles hast du, deine Liebe, ja, deinen Willen, deine Leidenschaft, alles, deine Harmonie.“

Bei jedem Wort schlägt Legat erneut seine Hand.

„Deine Gefühle. Und nichts anderes ist das, Gisele. Um da drin zu sein. Um nur eins zu wollen: dich zu beweisen. Du, genau wie beim ‚Germany’s Next Tobbel‘. (!) Weißt du, das ist das Problem: Du gehst da rein.

Legat schnellt unvermittelt vor und packt mit beiden Händen Giseles Gesicht.

„Schau mich an, schau mich an! Du gehst da rein – und du willst einfach nur die hungrigen Mäuler stopfen. Weil sie einfach nur das Vertrauen in dich setzen. Tu mir eins! Wenn ich jetzt dein Freund wäre, ja, und ich kneif dich und zwick dich, weißt du ...“

Er macht es.

„Die haben am meisten Angst, die da drin sind.“

Legat wendet sich den Plexiglasboxen zu, in denen Kakerlaken und Ameisen angsterfüllt umherkrabbeln.

„Die scheuen sich vor Menschen. Die wollen ganz schnell weg von dir. Aber das Wichtigste ist doch einfach: Zeig den Leuten da draußen, dass eine Gisele ein so großes Herz hat.“

Legat formt mit den Fingern ein Herz vor der Brust.

„Dass sie nicht nur denken: Die – mit der machen wir’s. Du bist ein Charakter. Du bist ein Fels in der Brandung.“

Nach Legats Halsschlagader schwillt nun auch seine Stimme an.

„Zeig es endlich den Leuten. ICH – zähle auf dich. Weil der Kasalla …“

Legat schlägt einen bekräftigenden Punch in Giseles Richtung und schreit urplötzlich:

„BUMMSKASALLA!“

Gisele beginnt nervös zu lachen.

„… an dich glaubt. Du brauchst dich nicht bedanken! Du musst das, die Höhle musst du überwinden. Nur so kommst du da durch. Und hinterher bist du die Königin. Wenn du da sagst: Ich – Wir haben das geschafft.“

Legat sticht mit beiden Zeigefingern in die Luft und lässt die Hände dann treibend rotieren.

„Nicht du! Keinen egoistischen Scheiß hier! Weil du! Bist! Diejenige! Die Teamplayer hat.“

Legats Stimme senkt sich zur weihevollen Beschwörungsformel.

„Zeig es jetzt. Okay? Und ich bin immer tief in deinem Herzen dabei. Kasalla verfolgt dich. Okay?“

Legat küsst Gisele und geht ab; Gisele geht in wie Trance zur Prüfung, vergisst zunächst sogar das Schreien und holt sieben Sterne.

