Hamburg. Eine neue Fernsehserie bringt Menschen weltweit dazu, ihre Schränke auszumisten. Doch das erzeugt nicht nur ordentliche Wohnungen, sondern auch eine Menge Druck.

Der Januar ist der Monat der guten Vorsätze. Kein Alkohol, kein Zucker, kein Konsum, kein faul auf dem Sofa rumliegen mehr. Stattdessen wird sich gesund ernährt, viel Sport getrieben und versucht, endlich dieses bessere Leben zu führen, von dem immer alle reden – zumindest mal für einen Monat.

Macht dich dieser Pulli glücklich?

Genau in diese Stimmung hinein hat der Streamingdienst Netflix Anfang Januar die Serie "Aufräumen mit Marie Kondo" veröffentlicht und damit einen großen Erfolg gelandet. Netflix verrät zwar nicht, wie viele Menschen sich einen Titel angesehen haben, aber wenn man von der großen Aufmerksamkeit ausgeht, die die Serie in Medien und sozialen Netzwerken erhält, darf von großen Zuschauerzahlen ausgegangen werden. Auf der ganzen Welt scheinen Menschen ihr Hab und Gut auf einen Haufen zu werfen und danach jedes einzelne Stück in die Hand zu nehmen, um zu entschieden, ob es sie glücklich macht oder nicht. Tut das beispielsweise der schwarze Pulli nicht, dann weg damit. Das blaue T-Shirt hingegen schon, dann darf es bleiben. Das ist kurz gesagt der Ansatz, nach dem Marie Kondo aufräumt.

Die Bestsellerautorin ist mit Aufräum-Büchern und ihrer "Konmari" genannten Methode berühmt geworden. In den USA wird ihr Nachnahme inzwischen als Verb verwendet: to kondo bedeutet so viel wie einen Schrank aufräumen. Eigentlich logisch, dass Kondo in ihrer Netflix-Serie nun genau dort auf Verbesserungs-Tour geht. In jeder Folge der achtteiligen Serie besucht sie amerikanische Familien, Paare oder Singles und hilft ihnen beim Ausmisten. Das ist nett anzusehen und – nun mal ganz ehrlich – wohl so gut wie jedem Zuschauer wird mindestens eine Stelle der eigenen Wohnung einfallen, an der einmal dringend auf- oder sogar umgeräumt werden müsste.



Doch so simpel der Grundsatz von "Konmari" klingt, so zeitaufwändig ist er. Kondo verspricht, dass wenn man sich an ihre Lehre hält, das eigene Zuhause auf ewig ordentlich bleibt. Das klingt verlockend, ist aber mit viel Arbeit verbunden. Denn ist erst einmal die gesamte Wohnung von überflüssigen Gegenständen (denen, die einen nicht glücklich machen) befreit, wandert der Rest nicht einfach so zurück in die Schränke. Stattdessen kommt eine große Anzahl von Boxen und Kisten zum Vorschein, die in Zukunft immer wieder nach einem genauen Plan befüllt werden müssen. Nicht nur das Ausräumen der Spülmaschine wird sich in Zukunft um einiges länger gestalten: Auch die Wäsche wird nicht mehr einfach so zurück in den Schrank gelegt, stattdessen wird jedes Teil nach einer recht komplizierten Methode gefaltet und in den Schrank gestellt. So soll Unordnung stiftendes Suchen verhindert werden.



Doch es soll ja nicht bei den beinahe übertrieben ordentlich wirkenden Schränken bleiben, die momentan überall auf der Welt in sozialen Netzwerken zur Schau gestellt werden. Die erfolgreiche Japanerin will nicht nur unsere Schränke, sondern gleich unser gesamtes Leben umkrempeln. Und so sieht man in ihrer Show am Ende jeder Folge nicht nur eine perfekt sortierte Wohnung, sondern auch rundum veränderte Menschen. Die nicht mehr streiten, viel mehr Zeit miteinander und der Familie verbringen (und sei es beim Falten der Wäsche), die endlich glücklich sind. Viel mehr noch: die endlich die beste Art Mensch sind, die in ihnen steckt.

Der Selbstoptimierungswahn kennt keine Grenzen

Und das ist der Punkt, an dem die Serie und der damit einhergehende Hype nicht nur ein wenig seltsam, sondern schlichtweg ärgerlich wird. Dass eine aufgeräumte und ordentliche Umgebung hilfreich sein kann, ist unbestreitbar. Und ja, aufräumen kann glücklich machen – doch es verändert nicht das gesamte Leben. Eine vorher spannungsbeladene Beziehung wird durch eine umgeräumte Küche nicht plötzlich harmonisch und selbst eine perfekt sortierte Garage wird aus einem gestressten Menschen keinen entspannten machen.



Der Trend, uns immer weiter selbst zu optimieren, ist in unseren Vorratsschränken angekommen.

Nachdem wir bereits daran scheitern, uns gesund zu ernähren, ausreichend Sport zu treiben, genug Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, unseren beruflichen Erfolg voranzutreiben, zur Vergrößerung unseres Horizonts ständig etwas Neues zu lernen, bringt Marie Kondo Druck in einen weiteren Bereich unseres Lebens: die bisher recht unglamouröse, aber verlässlich langweilige Sockenschublade. Du kannst ein besserer, glücklicherer Mensch werden, wenn du dir nur ein wenig Mühe gibst und ein paar Minuten für das Falten deiner Wäsche aufbringst, scheint die elfenhafte Japanerin einem aus dem Fernseher zuzurufen. Wie gut, dass man sie (und all das Gerede von einem besseren Leben) mit nur einem Tastendruck ausschalten und sich in seiner dringend mal wieder auszumistenden Wohnung zurücklehnen kann.